Durante la entrega de resultados financieros para los emisores de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), en el primer trimestre de 2026, hubo un factor común: el pago del impuesto al patrimonio.
Este tributo, creado como parte de las medidas del Gobierno Petro en la emergencia económica, estableció que las empresas (personas jurídicas y sociedades) con un patrimonio líquido superior a $10.474 millones (200.000 UVT) debían hacer este pago.
Las empresas que hacen parte del MSCI Colcap, el principal índice de la bvc, tuvieron que asumir una tarifa entre 0,5 % y 1,6 %. Esta última impacta a varios emisores de industrias extractivas y del sector financiero.
Sobre este impuesto ya se han tomado determinaciones legales, en medio de críticas de los sectores productivos. Por ejemplo, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, ha dicho que, a diferencia de otras emergencias económicas, “la respuesta del Gobierno fue cobrar a los contribuyentes un impuesto al patrimonio en vez de ejecutar y desplegar las medidas a su alcance”.
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¿Cuánto pagaron los emisores de la bolsa?
Teniendo en cuenta la graduación de la tarifa para las empresas, según los sectores, y la dinámica de la bolsa local, el efecto se sintió en las principales compañías del mercado accionario.
Vale advertir que para emisores con participaciones en otras compañías listadas, la matriz asumió el pago equivalente a su participación, por lo que las cifras no son acumulables y se toman las cifras reportadas por cada empresa individualmente.
Una de las que más recursos pagó por este tributo fue Ecopetrol, que en todo el año calculó un impacto de $1,2 billones.
De acuerdo con el reporte de la petrolera colombiana, al cierre del primer trimestre de 2026 se reconoció un gasto por $301.000 millones en el estado de resultados.
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El saldo restante, por $854.000 millones, fue registrado de manera transitoria en el patrimonio y “se reclasificará progresivamente a resultados durante el transcurso del año”, dice el documento.
Del total del impuesto pagado por el Grupo Ecopetrol, el 41 % corresponde al segmento de refinación y petroquímicos, el 34 % al segmento de exploración, desarrollo y producción; otro 20 % hace parte del segmento de transporte y logística, mientras que el restante 5 % tiene que ver con el segmento de transmisión de energías y vías.
Al poner la lupa en las empresas de Ecopetrol, Interconexión Eléctrica (ISA), que pertenece en 51 % a la petrolera, registró individualmente un pago de $15.000 millones dentro de sus balances.
Así le fue al sector financiero
Otro de los grandes emisores con un monto importante pagado por impuesto al patrimonio fue Grupo Cibest (Bancolombia), que reportó $374.000 millones como egreso por este tributo.
El aumento en los gastos se explicó, principalmente, por “la provisión del impuesto al patrimonio, causada en Bancolombia S.A (como banco) y demás filiales colombianas”.
Otro ejemplo es el Grupo Aval, que en conjunto con sus entidades pagó $311.000 millones de manera agregada. Sin embargo, dado que Aval no es dueño de 100 % de la propiedad de las entidades, el efecto en la utilidad neta atribuible del holding fue de $210.000 millones.
“El efecto del impuesto al patrimonio fue reconocido a través de utilidades retenidas en nuestros estados financieros separados y en los de nuestras subsidiarias”, dice el reporte de Grupo Aval.
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De manera individual, Banco de Bogotá reportó un impuesto de $89.000 millones, Corficolombiana de $6.400 millones, mientras que Promigas indicó un pago de $340.000 millones.
Por su parte, Davivienda Group indicó en su reporte de resultados que pagó por este tributo de emergencia $280.000 millones, los cuales incluyen $225.000 millones que pagó Banco Davivienda de manera individual.
¿Cómo le fue a los conglomerados?
En el caso de Grupo Sura, y teniendo en cuenta la proporción de sus participaciones en Sura Asset Management, Suramericana y en Grupo Cibest, más el pago propio como conglomerado, el holding de servicios financieros reportó un pago de $227.000 millones.
Misma situación se refleja en Grupo Argos, que en su llamada con inversionistas explicó que el efecto a nivel separado fue de $8.000 millones, mientras que a nivel consolidado del grupo el total del pago del impuesto al patrimonio ascendió a $78.600 millones.
De este total, sus empresas de energía (Celsia) y cementos (Cementos Argos) concentraron la mayor parte de este monto. En el caso de Celsia se reconocieron aproximadamente $40.000 millones y en Cementos Argos el monto fue de cerca de $24.000 millones.
Pago de otros emisores
Hubo otras empresas que componen el MSCI Colcap que debieron pagar este impuesto. Una de ellas es el Grupo Energía Bogotá (GEB), la cual reportó haber destinado $38.000 millones para cumplir con este tributo.
En otro sector, el Grupo Bolívar dio cuentas de un pago de $4.100 millones en su reporte del primer trimestre del año.
Sin embargo, vale aclarar que este tributo no solo impactó a las empresas en la bolsa, sino a todas las que cumplen con las condiciones establecidas. De acuerdo con cálculos de expertos, por patrimonio se recaudaron $2,4 billones en total, cifra distante de la meta que se había planteado por el gobierno.