José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro, se pronunció sobre el impuesto al patrimonio a empresas que se comenzará a cobrar este 1 de abril y que tiene en alerta a miles de compañías por su efecto sobre la inversión.
El economista fue categórico al señalar que este tributo debería recaer exclusivamente sobre personas naturales. «El impuesto al patrimonio debe ser de las personas naturales, no a las empresas jurídicas», afirmó el exfuncionario.
Y explicó que aplicar el impuesto al patrimonio a las empresas resulta problemático, dado el nivel actual del impuesto de renta corporativo en el país.
«El impuesto a la renta de las empresas en Colombia es muy alto, es 35 %, uno de los altos del mundo. Entonces, si encima de eso se le aplica un impuesto al patrimonio, hay una doble tributación que francamente no parece conveniente«, señaló.
Impacto del impuesto al patrimonio a empresas en la inversión
Ocampo aclaró que, en el caso de las personas naturales con altos ingresos, el tributo sí tiene justificación: «Las rentas de capital a veces están subestimadas. Entonces, aplicarle un impuesto al patrimonio es una forma complementaria de captar en el fondo el impuesto a la renta de capital».
Sin embargo, reiteró: «Las empresas deben pagar el impuesto de renta, pero no impuesto de patrimonio«.
Al ser consultado sobre el posible impacto, Ocampo reconoció que las consecuencias podrían ser amplias. «Obviamente tiene efectos sobre los incentivos a invertir, porque encima del impuesto a la renta hay un impuesto adicional. Entonces, sí, puede tener efecto sobre la inversión», indicó, aunque precisó que no sabía si el impacto sería específicamente en ese sector «o en general en la economía».
Vale indicar que el gravamen decretado por el presidente Petro en el marco de la emergencia económica tendrá un primer cobro este 1 de abril y el segundo deberá realizarse a inicios de mayo, a no ser de que la Corte Constitucional frene su aplicación.
El impuesto se aplicará a personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a las 200.000 UVT (unos $10.475 millones) con corte al 1 de marzo de 2026.
Las empresas sujetas al pago deberán pagar la tarifa general del 0,5 %, mientras que los sectores financiero y extractivo (petróleo y carbón) enfrentarán una tarifa superior del 1,6 %.
De otro lado, consultado sobre la situación fiscal del país y qué haría si hoy fuera ministro de Hacienda, Ocampo señaló que la solución está del lado del gasto. «En todos mis artículos sobre la situación fiscal he señalado, como casi todos los analistas, que lo que falta es solo recortes de gasto. ¿Dónde están los recortes de gasto que tiene planeado el gobierno? Aparentemente no hay ninguno», afirmó.
El exministro mencionó algunos rubros concretos: «La cantidad de contratos a término fijo que hace el Gobierno es muy alta, entre otros rubros de gasto que deben ser objeto de un recorte sustancial«.