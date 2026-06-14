Un estudio realizado con apoyo de la Universidad de Oxford mapeo el riesgo térmico al que están expuestas las grandes ciudades a nivel global ante el aumento de las temperaturas.
La investigación toma como referencia 205 urbes y busca determinar cómo las condiciones climáticas pueden tener un efecto en las condiciones de vida de la población.
De acuerdo con el documento, las olas de calor están aumentando en frecuencia, duración e intensidad, provocando mortalidad excesiva, fallos en infraestructuras y pérdidas económicas en ciudades de todo el mundo. En especial en aquellas áreas en las que la capacidad adaptativa se puede ver limitada por diferentes circunstancias como la inflación energética, la transición demográfica y otros factores socioambientales.
Para hacerse una idea, el análisis señala que más del 95% de las urbes de mayor riesgo se concentran en el Sur Global. En esa lista aparece una ciudad colombiana: Barranquilla, que lidera en términos de vulnerabilidad en América Latina y el Caribe.
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Si bien la capital del Atlántico aparece en los primeros lugares del ranking (puesto 11), no es la única región del país que enfrenta este riesgo. El escalafón global también incluye a Cali en la posición 54, seguida por Bogotá en el puesto 116 y Medellín en el 172.
A nivel regional, el estudio menciona a Puerto Príncipe (Haití), Manaus (Brasil), Guayaquil (Ecuador), Goiânia (Brasil), Mérida (México) y Lima (Perú).
Si se amplía más el mapa, el mayor número de ciudades con puntuaciones de riesgo se concentran en India, Pakistán, Nigeria y Ghana, es decir, en el sur y sudeste de Asia, así como en el África subsahariana.
El estudio aclara que varias ciudades muy expuestas ocupan una posición más baja debido a su fuerte capacidad de enfrentamiento, mientras que otras enfrentan un riesgo severo bajo debido a la exposición moderada.
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