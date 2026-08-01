Mercado de vehículos usados en Colombia continúa creciendo en 2026: estas son las cinco marcas con más traspasos

El mercado de vehículos usados en Colombia mantiene una dinámica positiva durante 2026, impulsado por una mayor oferta, mejores condiciones de financiación y el fortalecimiento de los canales digitales para la compra y venta de automotores.
De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), entre enero y junio de 2026 se realizaron 505.574 traspasos de vehículos usados en el país, cifra que representa un crecimiento del 4,2 % frente al mismo periodo de 2025.
Dentro del semestre, marzo registró el mayor dinamismo, con un aumento interanual del 12,1 %, mientras febrero presentó una variación positiva del 6,9 %.
Entre los factores que han sostenido la demanda aparecen la mayor disponibilidad de vehículos derivada de la renovación de flotas corporativas, la estabilización de precios y unas condiciones de financiamiento más competitivas. A esto se suma el crecimiento de plataformas digitales que permiten a los compradores comparar alternativas y acceder a más información antes de tomar una decisión.
Los vehículos usados con mayor dinamismo en Colombia
Los automóviles continúan dominando el mercado con 264.552 traspasos entre enero y junio, equivalentes al 52,3 % del total.
Sin embargo, los utilitarios presentan el mayor crecimiento en lo corrido de 2026. Este segmento alcanzó 141.659 operaciones, un 11,5 % más que durante el mismo periodo de 2025.
La evolución refleja el posicionamiento de los vehículos tipo SUV dentro del mercado de segunda mano, donde han pasado de ser considerados principalmente una opción aspiracional a convertirse en una alternativa con mayor acceso para los compradores.
En vehículos productivos también se observa un comportamiento favorable. Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y cálculos de Sufi, el acumulado de 2026 es el mejor de los últimos cuatro años para este segmento, con un crecimiento del 6,6 % frente a 2025.
Por marcas, Chevrolet encabeza los traspasos con 124.379 operaciones, seguida de Renault (79.880), Mazda (44.534), Kia (36.222) y Toyota (33.484). En conjunto, estas cinco marcas representan más del 63 % del mercado nacional.
Bogotá lidera el mercado de carros usados
Bogotá se mantiene como el principal mercado del país. Según Andemos, la capital registró 155.986 traspasos entre enero y junio, equivalentes al 30,9 % del total nacional. Le siguen Cali, con 36.594 operaciones, y Envigado, con 34.890.
Al incorporar los municipios del área de influencia de Bogotá, cifras del RUNT y Sufi muestran que la participación llegó al 39,5 %, con 166.920 operaciones acumuladas a mayo. Además, Cundinamarca contabilizó 58.030 operaciones, según Andemos, por lo que la región concentra más del 42 % del mercado nacional.
En medio de esta dinámica, Usados Renting Colombia anunció la apertura de una nueva sede en Bogotá. La compañía cerró 2025 con más de 15.000 vehículos vendidos y más de 5.000 clientes atendidos, mientras que la participación de la capital dentro de sus ventas aumentó 4,2 puntos porcentuales entre 2025 y 2026.
“Bogotá concentra casi un tercio de las operaciones de vehículos usados del país, lo que refleja un mercado amplio y una demanda creciente por alternativas confiables”, afirmó Santiago Vélez, líder de Usados Renting Colombia.
La sede tendrá zonas de exhibición, atención y entrega de vehículos, además de acceso al portafolio nacional de la compañía, que supera las 2.000 unidades disponibles, desde automóviles hasta tractocamiones.
El desempeño de 2026 evidencia, además, una transformación del negocio de usados hacia una mayor formalización. Los compradores demandan cada vez más información verificable sobre historial, kilometraje y estado técnico, mientras empieza a ampliarse la oferta de vehículos híbridos y eléctricos usados para quienes buscan alternativas de movilidad más eficientes.
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