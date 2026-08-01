Tesla se consolida en el top de las marcas de autos eléctricos más vendidas en Colombia

La ANDI y Fenalco presentaron su informe de registro de vehículos nuevos durante julio de 2026, donde la cifra registró un aumento del 20 % con respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando así la tendencia positiva del sector automotor en lo corrido del año.
Una de las categorías más destacables en su informe fue el aumento notable que tuvieron los vehículos eléctricos en el país, registrando un incremento del 211 %, alcanzado 4.876 unidades nuevas en julio de 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior.
La marca líder del segmento eléctrico es Tesla que en julio de 2026 registró un total de 1.904 unidades, lo que representa un aumento del 6,6 % con respeto a julio de 2025.
Tesla Model Y el auto eléctrico más vendido en Colombia
La línea de Tesla Model Y es la preferida entre los colombianos, su sistema compacto y tecnología de última generación la han hecho convertirse en un potencial para la marca líder de autos eléctricos en el país.
Con 1.795 unidades vendidas en julio de 2026, el Tesla Model Y, aporta una participación del 6,3 % siendo la línea líder del sector automotor en Colombia durante este mes.
Con respecto a lo corrido del año, el Tesla Model Y ya registra un total de 10.259 unidades nuevas circulando por todo el territorio colombiano, lo que representa una participación en el mercado del 5,5 %.
Por otra parte, los vehículos eléctricos registran un acumulado del 231,2 % en lo corrido del año, con 29.347 unidades registradas y siendo superior a lo reportado durante enero y julio de 2025 (179 %) y el mismo periodo del 2024 (73,6 %).
El informe de la ANDI y Fenalco con datos del RUNT muestra el notable crecimiento que está teniendo en los últimos años los vehículos eléctricos y también señala la urgencia de brindar las garantías necesarias a quienes optan por este tipo de automóviles.
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