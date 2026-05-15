El mercado de vehículos usados en Colombia continúa fortaleciéndose Así lo evidencian las cifras presentadas por la Asociación Gremial de Concesionarios (Aconauto) correspondientes a abril.
De acuerdo con el reporte, al cierre de abril se reportaron 91.304 traspasos, lo que representa un crecimiento del 5,7 % respecto al mismo mes del año anterior. Con este resultado, el acumulado al cuarto mes del 2026 alcanza los 334.767.
«El acumulado de los cuatro primeros meses del año es del 6,5 % de crecimiento. Estamos ante un mercado maduro que, tras un arranque de año optimista, encuentra su ritmo de crucero», destacó Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto.
Si bien la cifra de abril muestra que la tendencia se moderó respecto a marzo (97.478 traspasos), este comportamiento se produce en el efecto estacional habitual de la Semana Santa.
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Resultados por segmento
Los datos de Aconauto muestran que el sector de utilitarios lidera el crecimiento evidenciado a lo largo del año, aumentando por encima del promedio del mercado con 92.090 traspasos. Esto se traduce en una variación positiva de 13,9 % frente al mismo periodo del 2025.
Por su parte, el segmento de automóviles y el de vehículos comerciales sostienen cifras positivas, con 176.006 traspasos y 47.253, respectivamente.
En contraste, el segmento de pickups representa una oportunidad de recuperación con potencial de reactivación en los próximos meses.
En ese sentido, la Asociación propone implementar dos iniciativas estratégicas: la modernización digital del traspaso de vehículos y el ajuste al ICA para un comercio más competitivo. Esto con el objetivo de impulsar el comercio de usados y de hacer los cambios de propiedad más ágiles, accesibles y seguros.
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