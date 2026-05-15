TMF Group presentó los datos actualizados de su Índice de Complejidad Corporativa, un indicador que visibiliza las condiciones del entorno operativo en el que se desenvuelven las empresas a nivel internacional.
El listado pone el foco en el marco normativo que rige la gestión de una compañía dentro de un país. Eso incluye la carga contable, jurídica y laboral a la que debe hacer frente una organización al incursionar en un mercado.
En los últimos cinco años, Colombia se ha ubicado entre las 10 primeras posiciones del ranking, es decir, entre los países más complejos para hacer negocios. En la edición más reciente, el territorio nacional ubicó la sexta posición a nivel global y la tercera a nivel Latinoamérica.
Si bien el resultado representa una ligera mejoría respecto al año anterior, el informe destaca que su permanencia en el ‘top’ evidencia que las empresas extranjeras siguen enfrentando desafíos significativos para operar en el país.
¿Por qué Colombia se mantiene en el ranking?
Uno de los puntos que destaca TMF tiene que ver con la constante actualización de la legislación tributaria, incluidas las normas sobre IVA y las políticas dirigidas a personas con un alto patrimonio, lo que lleva a las empresas a tener que adaptarse con rapidez.
Además de estos cambios, las autoridades exigen presentaciones anuales y una divulgación detallada de los accionistas, lo que incrementa las exigencias continuas en materia de gobernanza y gestión de entidades.
A eso se suma una legislación laboral compleja, contribuciones obligatorias a la seguridad social e importantes pagos por indemnización.
Pese a ese panorama, también se resalta el avance que viene registrando el país en torno a la digitalización de procesos.
“Mientras Colombia avanza en su modernización y en la atracción de inversiones, los cambios regulatorios, la evolución política y las transformaciones en las políticas laborales exigen que las empresas extranjeras se mantengan flexibles y alertas”, señala el reporte.
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El ‘top’ 10 de los más complejos
El informe posiciona a Grecia en el primer lugar del escalafón por segundo año consecutivo. Su lugar en el ranking responde a los frecuentes cambios legislativos y reformas regulatorias continuas en las tres líneas de servicio principales.
En el segundo puesto se ubica México por cuenta de los cambios regulatorios y los requisitos administrativos imprevisibles. Seguido de este aparece Brasil, con un sistema tributario de múltiples niveles y elevadas exigencias de cumplimiento.
El cuarto lugar se lo lleva Francia en respuesta a la alta carga administrativa y en el quinto aparece Turquía, con nuevas normas tributarias y escaso margen de anticipación.
El ‘top’ 10 lo completan, en ese orden: Colombia, Bolivia, Italia, Argentina y Perú.
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