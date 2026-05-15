Designación del nuevo presidente de Fiduprevisora genera dudas sobre cumplimiento de requisitos

La designación de Diego Andrés Salcedo Monsalve como presidente de la Fiduprevisora encendió alertas en el sector financiero, que cuestiona si el candidato cumple realmente con los criterios de experiencia exigidos para dirigir la entidad.
La preocupación no es menor. Fiduprevisora administra negocios estratégicos del Estado colombiano, entre ellos el Fomag, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, el Fondo Colombia en Paz, recursos de Colpensiones, Fonpet y otros patrimonios autónomos que comprometen billonarios recursos públicos.
Los cuestionamientos se concentran especialmente en el cumplimiento del artículo 49 de los estatutos de Fiduprevisora, que exige que el presidente de la entidad sea un ejecutivo con experiencia, conocimientos e idoneidad relacionados con el objeto social fiduciario.
Y es que la hoja de vida de Monsalve estaría concentrada en contratos de prestación de servicios jurídicos y actividades de representación judicial en entidades públicas como el Ministerio de Hacienda, MinTIC, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Virgilio Barco, sin que se evidencie un rol directivo con la capacidad de administrar la entidad.
Las observaciones sostenidas señalan que no hay evidencia pública de experiencia en dirección de negocios fiduciarios, patrimonios autónomos, mercado de valores, administración de fondos ni operaciones financieras especializadas.
Por todo lo anterior la Red de Veedurías y sectores ciudadanos solicitan revisión rigurosa de requisitos para la presidencia de Fiduprevisora. “La solicitud no se fundamenta en consideraciones políticas, sino en la necesidad de verificar de manera estricta el cumplimiento de los requisitos de experiencia, idoneidad técnica y trayectoria profesional exigidos”.
Las críticas toman fuerza debido al tamaño de la fiduciaria estatal. Fiduprevisora administra recursos que superan decenas de billones de pesos y participa en algunos de los vehículos financieros más delicados del Estado. Además, la entidad enfrenta actualmente fuertes tensiones institucionales derivadas de la crisis del Fomag, situación que incluso ha generado advertencias de organismos de control y medidas de vigilancia especial.
Las dudas también recaen sobre la experiencia directiva del postulado. Según la información revisada, gran parte de su experiencia profesional correspondería a contratos de prestación de servicios y no a cargos ejecutivos con manejo de grandes equipos o administración de operaciones complejas.