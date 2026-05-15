Operaciones en la Bolsa de Colombia se dispararon por Día Trii; monto negociado creció en acciones locales

El interés de los colombianos por las inversiones y, en particular, por la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) quedó evidenciado con la dinámica del más reciente Día trii, celebrado el 14 de mayo.
En esta jornada, Acciones & Valores y la plataforma trii ofrecieron la posibilidad de comprar y vender acciones de empresas colombianas y extranjeras sin comisión, lo que disparó los promedios de negociación que venía reportando la bolsa local.
Solo por tomar una referencia, en la sesión del 13 de mayo, se reportaron 6.538 operaciones en acciones locales y 1.681 para títulos listados en el Mercado Global Colombiano (MGC).
Al cierre del Día trii, la bvc contó 38.205 operaciones para acciones colombinas y 11.019 transacciones para títulos extranjeros, entre acciones y ETF (fondos bursátiles).
Movimiento al interior de trii también creció
De acuerdo con el balance entregado por Acciones & Valores y trii, al interior de la plataforma se contaron 60.487 operaciones ejecutadas y un crecimiento de 56 % en el monto negociado frente al año anterior.
Esto refleja una mayor participación de inversionistas minoristas y cambios en las preferencias de inversión de los colombianos. Durante la jornada se negociaron $42.059 millones, frente a los $26.950 millones registrados en 2025. Además, el número de títulos negociados llegó a 12,18 millones, superando los 10,6 millones de la edición anterior.
La jornada también dejó un aumento en el número de nuevos inversionistas. En total, 2.166 personas realizaron inversiones por primera vez durante el evento, lo que representó un crecimiento de 21,5 % frente al año pasado. Más de 15.000 usuarios estuvieron activos durante la jornada.
¿Cuáles fueron las acciones favoritas en el Día trii?
En número de operaciones, Ecopetrol se mantuvo como la acción más negociada de la jornada con 4.853 transacciones, consolidándose como uno de los principales activos de entrada para inversionistas locales.
Sin embargo, en monto negociado, Nu Holdings, identificada en el mercado local como NUCO, ocupó el primer lugar con $4.376 millones negociados, por encima de Ecopetrol, que movió $3.746 millones.
El listado de activos más negociados también incluyó instrumentos internacionales como el ETF del S&P 500 CSPXCO y acciones de NVIDIA, reflejando un mayor apetito de los inversionistas colombianos por mercados globales y compañías tecnológicas.
Diversificación en productos de inversión
De acuerdo con Acciones & Valores, los CDT digitales ofrecidos durante el evento captaron cerca de $2.688 millones en un solo día, impulsados por tasas de hasta 13 % efectivo anual y beneficios adicionales para los usuarios.
Por su parte, el Fondo 12M registró captaciones por $2.550 millones provenientes de más de 500 inversionistas. Según la firma, el producto logró atraer perfiles de pequeños montos que normalmente no participan en fondos de inversión tradicionales.
Las cifras también reflejan un mayor interés de parte de los inversionistas minoristas por alternativas menos volátiles, en medio del entorno económico y de tasas de interés.