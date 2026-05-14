Este jueves nuam, holding que integra a los mercados bursátiles de Colombia, Chile y Perú, reportó un alto volumen de operaciones en el país.
El incremento en las operaciones responde al Día trii, fecha en el que la plataforma de e-trading habilitó la posibilidad de negociar acciones sin comisión para las primeras 40.000 operaciones, lo que ha motivado el masivo interés de los inversionistas.
Como respuesta, nuam tomó medidas preventivas para garantizar la estabilidad del mercado.
Si bien la negociación de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) sigue operando normalmente, desde horas de la mañana se dio a conocer que “debido al alto volumen de operaciones presentado durante la jornada, se realizará una detención preventiva del servicio de complementación automática”.
Este servicio hace parte de la post-negociación de acciones y, aunque tenía una duración estimada de 20 minutos, dicha medida se prolongó. Adicionalmente, nuam informó sobre la detención preventiva de la generación de papeletas hasta las 2:00 p.m.
—