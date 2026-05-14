Petro se reúne con el presidente del CNE en medio de misión internacional de observación electoral

El presidente Gustavo Petro sostuvo este jueves una reunión en la Casa de Nariño con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Ricardo Quiroz, en el marco de la Misión de Observación Electoral Internacional para las elecciones presidenciales de este año.
En el encuentro participan representantes de siete organizaciones nacionales y una internacional, que en total acreditaron 309 observadores para acompañar y hacer seguimiento al proceso electoral.
La reunión incluye un espacio de diálogo e intercambio institucional con los jefes y delegados de las distintas misiones de observación acreditadas para los comicios presidenciales del próximo 31 de mayo.
Uno de los hechos que llamó la atención fue la ausencia del registrador nacional, Hernán Penagos, quien no fue invitado al encuentro. El funcionario participa a la misma hora en un simulacro del proceso electoral junto a magistrados del Consejo de Estado.
La reunión se da un día después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, liderara en Manizales una sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, escenario en el que se evaluaron las condiciones de seguridad, las alertas territoriales y las medidas para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.
Durante esa sesión, el Gobierno anunció un refuerzo en los esquemas de seguridad para las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, así como un aumento en la capacidad institucional de monitoreo y reacción frente a posibles riesgos electorales.
“El Gobierno Nacional dispuso el CORMPE para buscar la seguridad de todos los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia. Desde el 8 de marzo se han fortalecido los esquemas de protección con más de 460 policías, más de 260 hombres de la UNP y 94 vehículos blindados”, afirmó Benedetti.
Además, el Ejecutivo confirmó que el próximo martes volverá a reunirse el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE) Presidencial, con el objetivo de revisar y reforzar las medidas de seguridad de las campañas presidenciales.