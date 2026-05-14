Utilidad del Banco de Bogotá creció 17 % en el primer trimestre: venta de Multi Financial Group influyó en el balance

El Banco de Bogotá dio a conocer sus resultados financieros y operativos, con corte al primer trimestre de 2026, en el que hubo incremento en su utilidad y ya se evidencia el efecto de la venta de Multi Financial Group.
De acuerdo con la entidad bancaria, que es parte del Grupo Aval, la utilidad neta atribuible fue de $312.600 millones, con un crecimiento de 17 % frente al mismo periodo del año pasado.
Según el documento, la ganancia está compuesta por ingresos netos por intereses ($1,2 billones), comisiones netas ($286.800 millones) y otros ingresos netos ($328.600 millones).
Se contaron también egresos operacionales por $1,02 billones, los cuales incluyen un gasto directo de impuesto al patrimonio de $89.200 millones ya que, al igual que otros emisores de la Bolsa de Colombia (bvc), esta entidad tuvo el impacto del nuevo gravamen del Gobierno Nacional.
Detalle de los resultados del Banco de Bogotá
Los activos consolidados del Banco de Bogotá totalizaron $142,2 billones, representando una disminución anual y trimestral de 4,9 % y 8,9 %, respectivamente.
La disminución trimestral se debe principalmente a que Multi Financial Group (MFG) estaba contabilizado como activos y pasivos no corrientes disponibles para la venta.
La venta se ejecutó el 18 de marzo de 2026, y “no representó cambios materiales en el patrimonio, pero sí disminuyó el activo y pasivo. Excluyendo los efectos por la venta de MFG, el pasivo hubiese crecido 2,4 % en el trimestre y 9,8 % en el año”, destaca el banco.
Así, Banco de Bogotá reportó $125,7 billones de pasivos consolidados al 31 de marzo de 2026, con una caída anual de 5,5 % y trimestral de 9,5 %.
Nueva cuenta en dólares para pymes; así funciona
De manera paralela a sus resultados, la filial del Grupo Aval dio a conocer el crecimiento de su portafolio para empresas con necesidades de operación y gestión financiera en dólares.
El banco incorporó a su oferta para pymes una cuenta en dólares en Miami y Panamá, orientada a empresas con necesidades de pagos, recaudos y administración de recursos en moneda extranjera.
Esta cuenta busca facilitar la operación internacional de las empresas mediante un proceso de vinculación simplificado y acompañamiento especializado para el manejo de divisas.
“Con esta cuenta buscamos facilitar la gestión de operaciones internacionales y el manejo de recursos en dólares para las pymes, con herramientas que respondan a las necesidades de empresas que tienen relaciones comerciales fuera del país”, afirmó Anderson Monsalve, director de Banca Pyme del Banco de Bogotá.
La cuenta permitirá realizar pagos, recibir recursos y administrar operaciones en dólares desde una cuenta empresarial, con acompañamiento de especialistas internacionales y apoyo para el manejo de divisas.
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