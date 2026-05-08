Primicia | Se viene nuevo Día trii para negociar sin comisión: habrá nuevas opciones para invertir

La comisionista de bolsa Acciones & Valores y trii, la plataforma de inversión, revelaron algunas de las novedades que tendrá el próximo “Día trii”, la ya tradicional jornada que permite a los interesados invertir sin pagar comisión.
Por quinto año consecutivo, se realizará esta jornada que facilitará el acceso a nuevos inversionistas al mercado de valores colombiano, y que hace parte de la estrategia más amplia para acercar las inversiones a nuevos perfiles en el país.
Según las firmas, en el nuevo Día trii se esperan 40.000 operaciones, es decir 10.000 más que el año pasado. También se anticipan más de 30.000 inversionistas negociando durante esta jornada, varios de ellos, por primera vez.
Además, será la primera vez que los Fondos de Inversión Colectiva y los CDT van a hacer parte de esta jornada. Esto quiere decir que los clientes que inviertan por primera vez en estos productos también tendrán beneficios.
VanEck, firma global de gestión de inversiones con sede en Nueva York, participa como patrocinador de esta edición.
Fecha del Día trii 2026
La jornada se realizará el 14 de mayo de 2026, entre las 8:30 a.m. y las 3:00 p.m., durante toda la rueda de negociación en Colombia.
Durante este periodo, los usuarios podrán acceder a inversión sin comisiones en Colombia en acciones colombianas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, así como en acciones internacionales y ETF disponibles en la aplicación.
Para CDT y fondos de inversión colectiva (FIC) habrá otro tipo de beneficios exclusivos para quienes inviertan por primera vez en esos productos. Por ejemplo, tendrán cashback en sus inversiones, con algunas condiciones.
También, se premiará al usuario que mayor cantidad de depósitos haga (tanto en CDT como en el Fondo) con acciones de VanEck
Entre los activos disponibles se encuentran compañías locales como Ecopetrol, Grupo Cibest y Grupo Argos, así como referentes del Mercado Global Colombiano como Apple, Nu y Nvidia. También incluye ETFs y las nuevas opciones del mercado.
“Durante años, invertir en bolsa en Colombia estuvo asociado a montos altos y procesos complejos. Lo que estamos viendo ahora es un cambio en ese paradigma: el acceso se está simplificando y cada vez más personas están dando el primer paso hacia la inversión desde canales digitales”, señaló Luis Felipe Aparicio, gerente general de Acciones & Valores.
¿Cómo se puede invertir?
La jornada estará habilitada exclusivamente a través de la aplicación de trii, disponible en dispositivos iOS y Android, y aplicará para todos los usuarios con cuenta activa, sin importar si son nuevos o ya existentes.
No se requerirá inscripción previa ni códigos de activación. El monto mínimo para invertir en bolsa en Colombia durante esta jornada será de $30.000, y los usuarios deberán contar con saldo disponible en la plataforma al momento de operar.
El beneficio para invertir en acciones estará disponible hasta completar un cupo de 40.000 operaciones sin comisión en la app, asignadas por orden de llegada.
Esteban Peñaloza Guzmán, cofundador de trii, indicó que desde el 2021, “el día sin comisión es nuestra forma de abrir la puerta para que todos vivan la experiencia trii sin barreras. Este año el reto es más grande, pero de la mano de un aliado global como VanEck llevaremos el día sin comisión a más colombianos; además, por primera vez en esta jornada, sumamos beneficios para quienes comiencen a diversificar en CDT y fondos.”
Evolución de la jornada para invertir sin comisión
El Día trii ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. En 2024 participaron 7.272 usuarios, de los cuales 753 invirtieron por primera vez. Para 2025, la cifra ascendió a 16.188 usuarios, con 1.786 nuevos inversionistas.
Para 2026, la meta es alcanzar cerca de 4.000 nuevos inversionistas en una sola jornada, consolidando este espacio como una de las principales puertas de entrada para quienes buscan invertir en bolsa en Colombia.
Actualmente, trii ofrece tarifas competitivas para la compra y venta de acciones locales e internacionales, con comisiones desde $12.500 más IVA. Durante esta jornada, la eliminación de este costo representa un ahorro agregado estimado de $500 millones, dependiendo del volumen final de operaciones.
En este proceso, las comisiones, tradicionalmente vistas como una barrera de entrada, empiezan a perder peso como factor de decisión, en línea con tendencias internacionales que buscan masificar la inversión sin comisiones en Colombia y otros mercados.
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