Autorreguladores del mercado de Colombia y Chile avanzan en homologación de certificaciones entre los dos países

La integración de los mercados de valores de Colombia, Chile y Perú sigue consolidándose, con la implementación de una plataforma única de negociación para la renta variable.
Sin embargo, en paralelo siguen avanzando otros ejes que requieren una homologación entre los países, como es la estandarización de las certificaciones para los profesionales que trabajan en las entidades que hacen parte del mercado de capitales, como comisionistas de bolsa y otros agentes.
En este sentido, el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, AMV, y la Corporación del Mercado de Valores de Chile, CMV, anunciaron la entrada en operación de la homologación de las certificaciones para profesionales del mercado de capitales, quienes acreditan o refrendan sus competencias ante estas entidades.
De acuerdo con las dos entidades, este avance para la integración de los mercados financieros latinoamericanos permitirá a los profesionales de Colombia y Chile validar sus competencias de manera recíproca, fortaleciendo la movilidad profesional.
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Además, tendrá efectos en la competitividad regional y la convergencia de estándares en ambos mercados. La iniciativa facilita el reconocimiento transfronterizo de competencias profesionales.
Detalles de la homologación de la autorregulación de nuam
A través de un comunicado, el AMV indicó que la homologación reconoce las competencias y la experiencia profesional ya acreditadas por los participantes.
De igual manera, se busca mantener los estándares técnicos alineados con las exigencias de cada país y con la protección del inversionista como principio común.
Otro de los ejes será el componente de profundización sobre el marco normativo y de autorregulación de la jurisdicción de destino.
Hernán Alzate, presidente del AMV, destacó que este avance ratifica el compromiso de la entidad “con el desarrollo e integración de los mercados financieros de la región, mediante iniciativas que promueven altos estándares profesionales, facilitan la movilidad del talento y fortalecen la competitividad de nuestros mercados.