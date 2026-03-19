AMV lanza propuesta para fortalecer actividad de influenciadores financieros y mitigar riesgos para inversionistas

En la medida que crece el interés de las personas naturales por las opciones de inversión que existen en el mercado, también aumentan los espacios de difusión de temas económicos y bursátiles, principalmente en redes sociales.
Esta categoría de influencers financieros, o “finfluencers”, no cuenta en Colombia con una regulación para su actividad, lo que para el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) puede implicar riesgos de desinformación, por lo que abrió el debate sobre el rol de estos nuevos actores del mercado local.
En diálogo con Valora Analitik, Jorge Llano, vicepresidente de Desarrollo de Mercados del AMV, indicó que “el objetivo más importante es entender que esta figura ya existe en el mercado, que es supremamente importante para atraer capital al mercado de capitales, para atraer más recursos”.
“Una vez entendiendo eso y las oportunidades, debemos ver cómo los acompañamos (a los influencers) para que logren su objetivo bajo unos estándares de alta calidad”, agregó Llano, al explicar los recientes hallazgos del AMV para esta categoría de divulgadores de información en redes.
En relación con las condiciones actuales de esta actividad, agregó que la discusión por ahora es “entender las dinámicas y de darle una señal al mercado de que todos queremos buenas prácticas. Los finfluencers son uno de esos escenarios”.
Eventuales escenarios para los influencers
En otros países de la región ya se han desarrollado esquemas para darle piso legal a esta actividad. Desde el AMV señalaron que se han revisado experiencias como las de Brasil y Chile: “Allá no existe una categoría de finfluencers como tal, sino que son una subcategoría de asesor independiente”.
En ese sentido, al pensar a los influencers como asesores, “adquieren obligaciones adicionales: registro, certificación, examen de idoneidad y responsabilidades propias de esta categoría”, explicó Llano.
Esos ejemplos internacionales tienen en cuenta que las personas naturales que se dedican a esta actividad deben cumplir políticas de conflictos de interés, para asegurar que, en caso de que reciban financiación de una firma, tener advertencias para que los usuarios puedan identificarlo.
“Ese tipo de transparencia hoy no está claramente regulado. En Colombia existen los asesores financieros. Se tienen que certificar ante el autorregulador, presentar un examen de idoneidad, entender cómo operan las acciones, el análisis técnico y fundamental. Hay unos mínimos que uno esperaría para que puedan expresarse públicamente en esa línea”, dijo el vicepresidente del AMV.
Hoja de ruta para los influencers financieros
Llano indicó que todavía no está definido el orden del proceso que debería cumplir esta figura, ya sea certificación o registro en el mercado, dado que este proceso debe cumplir con cambios legales y regulatorios.
Sin embargo, una investigación del autorregulador arroja luces sobre el panorama. El documento reconoce que los “finfluencers” representan una revolución de acceso al mercado, “por lo que su incorporación representa un desafío regulatorio”.
Dice además que la falta de supervisión y la presencia de intereses comerciales “pueden convertir la educación financiera digital en un terreno para la desinformación”, e incluso para prácticas ilegales como manipulación de precios o fraude.
De hecho, Llano reveló que “ha existido un par de sanciones en ese sentido. Lo que queremos es pintar bien esa línea. No se trata de decirles que no pueden hacer asesoría, sino de traerlos y sumarlos al mercado bajo garantías para el cliente final”.
La investigación del AMV advierte que el reto es diseñar marcos que reconozcan a los finfluencers como actores dentro del ecosistema financiero, exigiendo transparencia, idoneidad y responsabilidad ética.
Otro de los puntos que toca la entidad son los esquemas de autorregulación con espacios activos (como comités) donde autoridades y finfluencers blindan esta actividad.
Definición de recomendaciones de inversión
Concluye el AMV que se debe analizar, dentro del marco regulatorio, la definición de recomendación de inversión, “con el objetivo de que los contenidos en redes sociales que brinden recomendaciones de inversión requieran el cumplimiento de parámetros mínimos por parte de quienes las imparten”.
Por eso, dice el organismo, se debe contar con estándares de “profesionalización y experiencia en el contenido que se divulga”, para fortalecer la confianza del público en la información, al mismo tiempo que facilita su integración en estrategias de educación financiera, inclusión y desarrollo del mercado de capitales.