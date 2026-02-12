AMV lanza índice de liquidez del mercado: confirma buen momento de las acciones e incertidumbre en deuda pública

El Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) presentó oficialmente el Índice de Liquidez del Mercado (ILM), una nueva herramienta técnica diseñada para tomarle la temperatura a los mercados y ofrecer una visión multidimensional de su dinámica de negociación y formación de precios.
Este indicador, que se publicará a partir de la primera semana de marzo con corte a febrero, busca proporcionar información más clara sobre la liquidez de los activos más relevantes: deuda pública (TES en la Bolsa de Valores y el Banco de la República), renta variable (acciones del Colcap) y el mercado cambiario (incluyendo mercado spot interbancario y sector real).
La información revelada este jueves en rueda de prensa por el AMV permite confirmar que, el año pasado, la mayoría de sesiones (37 %) registraron un nivel de liquidez media e incluso en un tercio de los casos (31 %) esta fue media alta, principalmente por la dinámica en el mercado cambiario y a pesar del desempeño regular de la renta fija.
Así, el ILM se ubicó en 11,08 puntos en 2025. Valores positivos (por encima de cero) muestran un desempeño de la liquidez por encima de sus promedios y viceversa. El AMV clasifica los resultados en cinco zonas de liquidez: alta, medio alta, media, medio baja y baja, lo que facilita la interpretación de los datos para entidades, inversionistas y el público en general.
Para enero de 2026, la liquidez general fue de 4,74 puntos con variaciones entre renta variable (182,4), mercado cambiario (-4,86) y deuda pública (-97,7).
Solo el mes pasado, se negociaron en promedio $18,9 billones al día en los mercados colombianos, la mayor parte (57,8 %) en divisas y deuda pública (27,3 %). Además, se realizaron en promedio 12.801 operaciones de compra y venta al día, principalmente en renta variable (70,2 %).
En renta variable, el monto promedio diario se incrementó un 134 % hasta $256.000 millones diarios en promedio respecto al mismo mes en 2025 y las operaciones un 67 %, con 9.018 transacciones al día en la media. Además, destaca el hecho de que el 45 % del monto se concentró en Ecopetrol y Preferencial Cibest.
Jorge Llano, vicepresidente de Desarrollo de Mercados del AMV, recordó que el año pasado se movieron en promedio $133.000 millones en operaciones al día solo en renta variable. “Enero arrancó bien, con cifras bastante buenas respecto a 2025. Pero esos datos no son suficientes para decir que la liquidez mejoró, al contrario, una mirada integral permite advertir que la liquidez pende de un hilo porque está concentrada en dos acciones y en tres intermediarios”, explicó.
Por su parte, en deuda pública la curva se movió a la baja a finales del año pasado y se ha venido aplanando en el primero mes de 2026, por cuenta de 19,9 % menos operaciones (705 en promedio) que a inicios de 2025, mientras que el monto diario ya marca una media de $5,16 billones, un 20,5 % más que un año atrás.
“Aunque en el agregado este mercado parece más líquido, lo cierto es que se disminuyeron muy fuerte las operaciones porque tuvieron lugar unas pocas muy grandes”, señaló Llano, al tiempo que advirtió la necesidad de más emisores dispuestos a vender y una demanda con interés constante en el mercado colombiano.
Por qué vigilar la liquidez del mercado
El superintendente financiero, César Ferrari, ha insistido en varias ocasiones en que la liquidez en Colombia, entendida como la capacidad de un mercado para permitir la compra o venta de un activo de manera rápida, a bajo costo y sin generar variaciones significativas en su precio, es baja respecto a otros países y poco se ha logrado en este frente.
Según el AMV, la liquidez es considerada el atributo más relevante de los activos financieros, ya que es fundamental para la formación de precios, la gestión del riesgo y el funcionamiento eficiente del sistema financiero.
Hernán Alzate, presidente del AMV, destacó que con este índice se busca superar visiones parciales y aportar una lectura más profunda e integral del mercado al punto de convertirlo en una variable de seguimiento y análisis permanente.
A diferencia de las mediciones tradicionales, el nuevo indicador evalúa de manera conjunta seis variables clave alrededor de su capacidad de generar liquidez: el monto negociado, el número de operaciones, el nivel de interconexión entre participantes, la profundidad de las pantallas de negociación, la concentración por activo y los rangos de precios transados.
Los resultados se publicarán mensualmente en la página web del AMV y la primera entrega incluirá series históricas que se remontan hasta el año 2019. Además, la organización trabaja para que en el futuro la información pueda ser publicada de forma diaria.
Este es el segundo indicador de este tipo lanzado por el AMV, sumándose al Índice de Dinámica Inversionista (IDI), el cual está vigente desde diciembre de 2024. Mientras que el IDI permite observar el sentimiento y el apetito del mercado (hacia dónde se inclina la compra o venta), el ILM se enfoca en la facilidad con la que se pueden negociar los activos.
