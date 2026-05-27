La campaña presidencial entra en sus últimos días y los candidatos aprovechan cada espacio disponible para fortalecer sus equipos, reunirse con simpatizantes y cerrar acuerdos políticos en las regiones antes de las elecciones del próximo 31 de mayo.
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Los recientes eventos de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, desataron una controversia sobre qué actividades están permitidas y cuáles restringe el decreto expedido por el Gobierno para la semana previa a las votaciones.
La discusión cobró fuerza esta semana dado que tanto lunes como martes el candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué han protagonizado varios eventos masivos que generaron cuestionamientos sobre un eventual incumplimiento de las restricciones electorales vigentes.
Mientras algunos sectores sostienen que se realizaron actividades masivas y públicas fuera de los tiempos permitidos, desde el Gobierno y organismos de control aseguran que la norma vigente permite ciertos encuentros políticos incluso durante la última semana antes de las votaciones.
¿Qué dice el decreto oficial sobre la semana antes de las elecciones?
La controversia gira alrededor del Decreto 0188 de 2026, expedido por el Ministerio del Interior para regular medidas de orden público y desarrollo de las elecciones presidenciales. La norma establece restricciones específicas para la realización de actos políticos durante los días previos a la jornada electoral.
El punto central del debate está en el artículo 6 del Decreto 0188 de 2026. La disposición establece que para la realización de desfiles, manifestaciones y demás actos políticos deben cumplirse las normas previstas en el Código Nacional de Policía y la regulación local correspondiente. Sin embargo, incorpora una restricción especial para la semana previa a las elecciones presidenciales.
El decreto señala textualmente: “A partir del lunes 25 de mayo y hasta el lunes 1 de junio de 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados”.
La redacción es relevante porque la norma no prohíbe toda actividad política durante esos días. Lo que restringe es la realización de manifestaciones, concentraciones o actos en espacios públicos, permitiendo que continúen las reuniones políticas en lugares cerrados.
La controversia comenzó después de que Iván Cepeda participara en un encuentro político realizado en Sincelejo, Sucre.
El evento tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (Ades) y contó con la presencia de dirigentes regionales, simpatizantes y miembros de la campaña. Entre los asistentes estuvo Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer y esposo de la senadora Ana María Castañeda.
Posteriormente también circularon imágenes de otra reunión política desarrollada en Córdoba, en el que se ve al candidato en un espacio abierto con una asistencia masiva de simpatizantes. El propio candidato publicó en sus redes sociales un video desde una tarima acompañado del mensaje: “Productiva reunión de campaña hoy: agradezco a las coordinadoras y los coordinadores municipales de nuestra campaña en Córdoba”.
Estos encuentros fueron cuestionados por algunos sectores políticos que consideran que podrían constituir actividades de cierre de campaña fuera de los términos permitidos.
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Uno de los pronunciamientos más visibles fue el del concejal de Cali Juan Martín Bravo, quien aseguró haber presentado una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral. “He denunciado ante el Consejo Nacional Electoral la campaña de Aída Quilcué e Iván Cepeda por realizar eventos de cierre fuera de los tiempos legales, violando el artículo 6 del Decreto 0188 de 2026”, afirmó el dirigente político.
La defensa de la campaña de Iván Cepeda y del Gobierno Petro
Desde la campaña presidencial de Iván Cepeda sostienen que los encuentros no incumplieron la normativa electoral. Según explicaron, se trató de reuniones programáticas desarrolladas en recintos cerrados con equipos regionales de trabajo y no de concentraciones abiertas en plazas públicas.
Esa interpretación coincide con la explicación entregada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien defendió públicamente la legalidad de los encuentros. “Hay puro mito e ignorancia. Lo que no se puede hacer es una manifestación en un espacio público. Yo estoy hablando de que es cerrado”, señaló el jefe de la cartera política.
El funcionario agregó que la finalidad de la restricción es evitar alteraciones de orden público y garantizar condiciones adecuadas para el proceso electoral.
Incluso fue más explícito al referirse a la diferencia entre reuniones privadas y manifestaciones públicas: “En un espacio cerrado usted hasta el día anterior puede hacer una manifestación, y aún más si es con invitación”, agregó Benedetti.
Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, descartó que la naturaleza masiva de una reunión implique automáticamente una violación de las restricciones electorales.
“Que sea masivo no le quita que sea privado”, afirmó el jefe del organismo de control al referirse al evento realizado por la campaña presidencial en Sucre.
La controversia puede entenderse mejor con un ejemplo práctico. Si un candidato convoca una concentración abierta en una plaza pública, un parque o una avenida durante la semana previa a las elecciones, esa actividad podría entrar en conflicto con las restricciones establecidas en el decreto.
En cambio, si organiza una reunión en un auditorio, coliseo, centro de convenciones o sede privada, cumpliendo las normas de seguridad y convivencia exigidas por las autoridades, la actividad podría considerarse permitida bajo la redacción actual de la norma.
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Precisamente sobre esa diferencia jurídica gira buena parte de la discusión política que se desarrolla actualmente, y teniendo en cuenta la falta de claridad en la redacción del decreto, la campaña de Cepeda estaría aprovechando para realizar estos eventos masivos.
La interpretación de esa diferencia es justamente el punto que hoy enfrenta a críticos y defensores de los eventos realizados por Iván Cepeda y Aída Quilcué en la antesala de las elecciones presidenciales.
Lea el decreto del Ministerio del Interior sobre las elecciones presidenciales haciendo clic en este enlace.