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PIB de petróleo, gas y minería completó más de dos años con cifras a la baja, pero registró su menor contracción

Las cifras oficiales del DANE señalaron que hubo una menor extracción de petróleo y gas; estas actividades disminuyeron 2,7 %.

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Mercado de petróleo y gas. Imagen: ©zhengzaishuru de Getty Images Pro a través de Canva.com
Mercado del petróleo y gas. Imagen: ©zhengzaishuru de Getty Images Pro a través de Canva.com

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Petróleo, gas y minería volvieron a registrar una contracción en el desempeño del PIB. Esta vez, la cifra fue de -0,1 %, lo que indica que el sector continúa en terreno negativo, puesto que no logra recuperarse desde 2024. Sin embargo, uno de los elementos más destacables es que, pese a que el resultado no es positivo para este rubro de la economía, sí representa la menor contracción registrada en los últimos dos años.

Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) señalaron que en el primer trimestre de 2024 la caída fue de 1,2 %, mientras que en el mismo periodo de 2025 llegó a 5,2 %. La contracción más pronunciada se presentó en el segundo trimestre de 2025, cuando las cifras oficiales revelaron una baja de 11,2 %.

Sector petrolero y gasífero. Imagen: Atlascompany generada con AI en Freepik
Sector de y gasífero. Imagen: Atlascompany generada con AI en Freepik

Como se mencionó anteriormente, aunque la contracción de 0,1 % no es positiva, sí evidencia un menor deterioro frente a los resultados observados en trimestres anteriores. Lo anterior también contrastó con varias proyecciones del mercado, que apuntaban a caídas de entre 3,8 % y 5 % para este sector económico.

Entre los factores más relevantes detrás de las proyecciones estuvieron la menor producción petrolera y las dificultades en la industria carbonera.

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Además, las cifras oficiales detallaron que la extracción de petróleo y gas, junto con las actividades de apoyo relacionadas con este mercado, disminuyeron 2,7 % entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026.

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Tags: Colombia, PIB, empresas, empresas en Colombia, energía
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