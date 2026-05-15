Codirectora Taboada dice que fue difícil no ajustar la tasa de interés, pero justificó la decisión de la Junta

La codirectora del Banco de la República, Bibiana Taboada, aseguró que la Junta Directiva del emisor resolvió de manera unánime mantener las tasas de interés inalteradas en el 11,25 % en la sesión del pasado 30 de abril como medida para proteger la neutralidad de la institución técnica.
En entrevista con Bloomberg, la economista señaló que la decisión de no alterar los tipos de interés fue “difícil”, pero subrayó que la transparencia del banco central fue fundamental para impedir que los movimientos de la política monetaria fueran utilizados como herramientas con fines políticos durante el actual periodo de elecciones.
Esta postura se dio en un contexto de fuertes presiones por parte del Gobierno Nacional al BanRep y sus codirectores para reducir el costo del endeudamiento y dinamizar la producción económica.
Sin embargo, Taboada fue enfática en que la batalla contra el encarecimiento del costo de vida no ha concluido y señaló que el banco mantiene su enfoque en la estabilidad de precios. De hecho, advirtió que, aunque podría parecer que “con la información actual, el grueso del ajuste ya estaría hecho”, existen peligros latentes que podrían impulsar la inflación a niveles superiores a los previstos en las proyecciones oficiales.
Entre las amenazas que aún no se han asimilado completamente en las métricas del emisor se encuentran las cotizaciones internacionales del crudo, el valor de los fertilizantes y el posible agravamiento del fenómeno de El Niño, factores que podrían presionar al alza los recibos de energía y los alimentos.
La codirectora defendió la necesidad de mantener una política restrictiva, recordando que la inflación anual alcanzó el 5,68 % en abril, impulsada en parte por la indexación de contratos y los incrementos salariales. Así mismo, rechazó tajantemente las propuestas del Gobierno de elevar la meta de inflación del 3 % y cuestionó la estabilidad de dicha decisión. “Si yo hoy digo que sube la meta, entonces ¿quién me dice que en dos años no la vuelva a subir?”, indicó.
Esta mañana, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, insistió en que Colombia debe debatir la meta del 3 % de inflación y sugirió que referencias más flexibles (cercanas al 5 %, citando un estudio académico de varias universidades) podrían favorecer un mayor crecimiento económico.
«Análisis y evaluaciones más recientes muestran que esas metas no son coherentes con el crecimiento económico de los países y que metas más flexibles han generado dinámicas de crecimiento a nivel mundial mucho más importantes», argumentó.
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