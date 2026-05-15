Grupo Energía Bogotá sigue a la expectativa de una eventual oleada de calor en 2026; señaló que el sistema se está preparando

En la llamada de resultados, Jorge Tabares, vicepresidente financiero de Grupo Energía Bogotá (GEB), señaló que frente a la situación de los embalses, particularmente los de Enel, se están realizando importantes gestiones hídricas, lo que deja un margen positivo para enfrentar un eventual super fenómeno de El Niño hacia finales de 2026.
“Las predicciones del fenómeno de El Niño tal vez son un poco exageradas. Realmente, más allá de tres meses existe una alta incertidumbre para proyectarlo. Será en julio cuando se conozca mejor la intensidad con la que podría ocurrir o no. La intensidad no es algo predecible, y en buena medida, se está especulando a largo plazo”, expresó.
Asimismo, agregó que el negocio de energía solar de Enel brinda mayor flexibilidad al sistema eléctrico de la compañía, que es presidida por Juan Ricardo Ortega.
Posteriormente, se indicó que desde Transportadora de Gas Internacional (TGI) se están enviando señales para promover el cuidado de los recursos hídricos en caso de que llegue un fenómeno de El Niño de alta intensidad.
Frente al proyecto de regasificación de Ballenas en La Guajira, la compañía señaló que se decidió traer un barco que opere de manera permanente en el punto, en lugar de utilizar unidades contratadas temporalmente.
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En cuanto a la empresa de servicios públicos del Caribe, Air-e, se explicó que la compañía ya contrató, lo que reduce su exposición al mercado de bolsa de energía. Sin embargo, todavía mantiene cierta exposición, por lo que un aumento en los precios tendría algún impacto. No obstante, aclararon que Enel no tiene exposición a Air-e.
Finalmente, se señaló que particularmente en la sabana de Bogotá persisten limitaciones energéticas debido a rezagos en infraestructura. Según explicó la compañía, el problema no radica en la capacidad eléctrica disponible, sino en la confiabilidad de la infraestructura energética de la región.
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