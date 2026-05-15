Comercio en Colombia se dispara en marzo de 2026: creció tres veces más que la industria

Los reportes más recientes del DANE para marzo de 2026 confirman una aceleración en el dinamismo económico del país. Por un lado, el comercio minorista registró una expansión de doble dígito; por otro, la industria manufacturera logró consolidar su recuperación, aunque sigue rezagada frente al ritmo del sector comercial.
Comercio minorista impulsado por bienes durables
El sector comercial reportó un crecimiento anual del 13,4 % en sus ventas reales durante el tercer mes del año. Al excluir el comercio de combustibles, el indicador escaló hasta un 15,6 %, lo que demuestra una fuerte demanda interna.
Este desempeño estuvo impulsado por todas las líneas de mercancía, que registraron variaciones positivas, destacándose los bienes tecnológicos y de transporte.
Los equipos y aparatos de sonido y video (televisores) mostraron un alza del 41,8 %, los vehículos automotores y motocicletas de uso del hogar tuvieron un incremento del 35,8 % y los otros vehículos automotores y motocicletas tuvieron un aumento del 34,8 %.
En cuanto al empleo, el personal ocupado en el comercio aumentó 1,9 % frente a marzo de 2025.
Producción de la industria se fortalece, pero el empleo cede
La industria manufacturera colombiana consolidó su tendencia al alza en marzo, tras los datos positivos de febrero. La producción real del sector fabril creció 3,9 % y sus ventas reales aumentaron 3,8 %.
De las 39 actividades industriales monitoreadas, 23 registraron variaciones positivas en su producción real. Los sectores que más impulsaron este crecimiento fueron fabricación de vehículos automores y sus motores (41,8 %) y fabricación de otros tipos de equipo de transporte (32,9 %).
A pesar del buen desempeño en la producción, el empleo industrial no acompañó la tendencia y registró una caída del -0,6 % en el personal ocupado, completando dos meses seguidos en rojo.
Balance trimestral y perspectivas
Al cierre del primer trimestre de 2026, la brecha entre sectores se ha hecho más notoria. Mientras el comercio minorista acumula un crecimiento del 10,8 % en ventas, la industria manufacturera presenta una variación año corrido más moderada del 1,6 % en su producción real.
Y aunque en la variación de los últimos doce meses (abril 2025 – marzo 2026), el comercio mantiene una expansión del 11,8 %, la dinámica industrial mostró solo 1,8 %.
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