El comercio en Colombia toma ventaja, mientras la industria se estabiliza en febrero

Mientras el comercio minorista colombiano registró un sólido crecimiento de doble dígito en sus ventas en febrero de 2026, la industria manufacturera mostró señales de recuperación en su producción, aunque sus ventas reales aún permanecen en terreno negativo.
Según cifras del DANE, el sector comercial reportó un crecimiento anual del 10,9 % en sus ventas reales durante el segundo mes del año. Si se excluye el comercio de combustibles, el dinamismo fue aún más pronunciado, pues alcanzó una variación del 13,7 %.
Este comportamiento positivo estuvo apalancado principalmente por la venta de equipo y aparatos de sonido y video (televisores), que registró un alza del 39,7 %, y por el equipo de informática y telecomunicaciones, cuyas ventas escalaron un 39,2 %.
También destacó la comercialización de vehículos automotores y motocicletas de uso del hogar, con un incremento del 26,6 %.
Así, en lo corrido del año (enero-febrero), las ventas del comercio minorista ya acumulan un crecimiento del 9,3 %.
En cuanto al empleo en el sector, el personal ocupado aumentó 1,8 % frente a febrero de 2025.
Producción de la industria vuelve a terreno positivo
Por su parte, la industria colombiana mostró un cambio de tendencia en su ritmo productivo. La producción real del sector fabril creció 1,4 % en febrero de 2026. Sin embargo, las ventas reales de la industria cayeron -2,5 % y el personal ocupado disminuyó -0,4 %.
De las 39 actividades industriales monitoreadas, 20 registraron variaciones positivas en su producción real. Entre los sectores que más aportaron al crecimiento industrial se destacan la fabricación de vehículos automotores y sus motores (26 %) y la fabricación de otros tipos de equipo de transporte (22 %).
En contraste, sectores como las industrias básicas de hierro y acero (-20,5 %) y la elaboración de cacao, chocolate y confitería (-21,9 %) restaron puntos al desempeño del sector.
En el acumulado del año corrido para la industria (enero-febrero 2026), la producción real presenta una variación leve del 0,5 %, mientras que las ventas reales registran una caída del -1,6 % y el empleo retrocede un -0,2 %.
Al observar el comportamiento acumulado de los últimos doce meses (marzo 2025 – febrero 2026), el comercio mantiene una amplia ventaja sobre la industria. Las ventas del sector comercial crecieron un 11,6 % en este periodo, mientras que el personal ocupado en dicho sector aumentó un 1,1 %.
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