Mineros y Ecopetrol lideraron alzas de acciones colombianas en mercados internacionales en mayo de 2026

Las acciones colombianas listadas en mercados internacionales (EE. UU. y Canadá) tuvieron un comportamiento mixto durante mayo de 2026, aunque el balance general fue positivo para compañías ligadas al sector energético, según el gráfico comparativo de ADR y títulos transados en bolsas externas de Valora Analitik.
La acción que registró el mejor desempeño mensual fue la de Mineros S.A., listada en Toronto, que es la de mayor valorización del grupo analizado con un incremento superior a 10,7 %. El título mostró una elevada volatilidad durante mayo, pero logró consolidar un rally alcista en la última semana del mes, apoyado por el comportamiento del oro y la búsqueda de refugio en activos mineros.
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En el mismo sentido, Ecopetrol, cuyo ADR en la Bolsa de Nueva York avanzó cerca de 9,67 % al cierre del mes. El comportamiento de la petrolera estuvo marcado por una fuerte recuperación desde la segunda semana de mayo, impulsada por mejores perspectivas para los precios internacionales del crudo, el trade electoral y una mayor confianza de inversionistas extranjeros hacia activos emergentes vinculados a energía.
Por su parte, la acción de Grupo Aval cerró prácticamente estable, con una variación cercana a -1 %, reflejando un mercado cauteloso frente al panorama económico colombiano y las expectativas sobre tasas de interés. Aun así, el comportamiento del título mostró una recuperación importante frente a los mínimos observados a comienzos de mayo.
También está la caída de Tecnoglass, cuyas acciones retrocedieron aproximadamente 4,43 %. Aunque la compañía tuvo momentos de recuperación a mediados del mes, el mercado terminó castigando el papel en las últimas jornadas, posiblemente por presiones de corto plazo relacionadas con resultados y perspectivas del sector construcción en EE. UU.
El desempeño más negativo entre las acciones colombianas fue para Grupo Cibest, cuyo ADR cayó cerca de 7,05 % en el mes. La acción mantuvo una tendencia bajista sostenida durante gran parte de mayo, por una mayor percepción de riesgo en el sector bancario latinoamericano.
En términos generales, mayo dejó un escenario de alta volatilidad para las acciones colombianas en el exterior. Mientras compañías asociadas a materias primas como Ecopetrol y Mineros captaron el interés de inversionistas internacionales, el sector financiero mostró un desempeño más moderado y, en algunos casos, correctivo. El comportamiento también evidencia cómo los inversionistas extranjeros continúan diferenciando entre sectores y perspectivas de crecimiento dentro del mercado colombiano.
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