Cómo prepararse en el hogar para la llegada del fenómeno de El Niño 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé que Colombia experimentará una temporada seca producto de la llegada del fenómeno de El Niño. El aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias marcarán la dinámica de los próximos meses, impulsando ajustes en la forma en que los hogares gestionan sus recursos.
Ante las posibilidades de arribo de este evento climático, se hace necesario adoptar medidas para reducir el impacto. En la práctica, esto se puede traducir en acciones cotidianas como cambios en el uso de los electrodomésticos.
En ese contexto, Haceb entregó una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de emplear este tipo de aparatos. Tome nota de esta información:
Nevera
- Evite las aperturas innecesarias y prolongadas para mantener una temperatura estable y ahorrar energía.
- Mantener una adecuada organización interna para facilitar la circulación del aire y conservar mejor los alimentos por más tiempo.
- No introducir alimentos calientes.
- Elegir neveras con eficiencia energética, que ayudan a ahorrar hasta un 67 % de energía en el hogar con un motor más silencioso y duradero.
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Lavadora
- Haceb recomienda el uso de agua fría, así como las cargas completas para evitar el desperdicio.
- Programar los ciclos de lavado en horarios de menor demanda y procurar hacerlos cortos en la medida de lo posible.
Aire acondicionado
- Ajustar la temperatura entre 23 °C y 24 °C.
- Limpiar filtros periódicamente.
- Mantener puertas y ventanas cerradas.
- Apagar el equipo cuando no esté en uso.
Electromenores
- Desconectarlos cuando no estén en funcionamiento.
- Evitar el uso simultáneo de varios equipos de alto consumo.
- Agrupar tareas para optimizar su uso.
- Revisar el estado de cables y conexiones.
“Anticiparse al fenómeno implica revisar el estado de los electrodomésticos y su calificación energética, adoptar rutinas eficientes, realizar mantenimientos preventivos y entender que pequeñas decisiones en el hogar tienen un impacto acumulativo en términos de sostenibilidad”, destacó Haceb.
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