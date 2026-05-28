Noticias económicas importantes Ecopetrol, noticias y análisis de interés Noticias de Minería y Energía Noticias del mercado financiero Noticias empresariales Noticias petroleras

Tarifas de electricidad en Colombia tendrán una tendencia al alza: presidente del GEB

El directivo señaló que las deudas de Air-e y la coyuntura de la industria gasífera son algunos de los factores que presionarían los precios.

Por: -
Juan Ricardo Ortega, presidente de GEB. Imagen: GEB
Juan Ricardo Ortega, presidente de GEB. Imagen: GEB

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo Energía Bogotá (GEB), manifestó que, debido a la coyuntura que atraviesa el sector energético por las deudas de Air-e y la necesidad de importar gas, las tarifas de electricidad en Colombia tendrán una tendencia al alza.

En cuanto a la situación de las plantas térmicas, señaló que gran parte del panorama dependerá de la disponibilidad de gas, y en algunos casos, de diésel.

Juan Ricardo Ortega, presidente de GEB. Imagen: Ministerio de Minas y Energía
Juan Ricardo Ortega, presidente de GEB. Imagen: Ministerio de Minas y Energía

“Claramente el país puede encontrar cómo superar esto, pero se requieren decisiones de fondo, como por ejemplo que Ecopetrol ponga a disposición la molécula de gas de las refinerías y utilice diésel para operar. Son decisiones difíciles, pero requieren conversaciones entre los distintos sectores y empezar a coordinarse para garantizar que no vaya a haber racionamiento, que sería algo increíblemente doloroso y costoso para la sociedad”, dijo en 6AM W.

El directivo también se refirió al comportamiento de las aguas del Pacífico, particularmente frente a Perú, haciendo alusión a un eventual fenómeno de El Niño que podría desplazarse desde ese océano hacia la zona ecuatorial.

Tarifas de electricidad en Colombia tendrán una tendencia al alza: presidente del GEB

Según explicó, esto representa un riesgo para Colombia debido a que el país depende en gran medida de la generación hidráulica. En un escenario de altas temperaturas y menor disponibilidad de agua, las hidroeléctricas perderían capacidad de generación, obligando a una mayor participación de las plantas térmicas.

Destacado: Sector térmico corre el riesgo de apagarse en 2027 si continúan las deudas de Air-e; llegarían a $3 billones a finales de 2026

Sin embargo, Ortega advirtió que este respaldo térmico también se encuentra presionado por las deudas de Air-e y por el impacto que tiene la importación de gas sobre los costos del sistema, factores que terminarían trasladándose a los precios de la energía eléctrica.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Colombia, Grupo Energía Bogotá, empresas, empresas en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar