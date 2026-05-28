Tarifas de electricidad en Colombia tendrán una tendencia al alza: presidente del GEB

Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo Energía Bogotá (GEB), manifestó que, debido a la coyuntura que atraviesa el sector energético por las deudas de Air-e y la necesidad de importar gas, las tarifas de electricidad en Colombia tendrán una tendencia al alza.
En cuanto a la situación de las plantas térmicas, señaló que gran parte del panorama dependerá de la disponibilidad de gas, y en algunos casos, de diésel.
“Claramente el país puede encontrar cómo superar esto, pero se requieren decisiones de fondo, como por ejemplo que Ecopetrol ponga a disposición la molécula de gas de las refinerías y utilice diésel para operar. Son decisiones difíciles, pero requieren conversaciones entre los distintos sectores y empezar a coordinarse para garantizar que no vaya a haber racionamiento, que sería algo increíblemente doloroso y costoso para la sociedad”, dijo en 6AM W.
El directivo también se refirió al comportamiento de las aguas del Pacífico, particularmente frente a Perú, haciendo alusión a un eventual fenómeno de El Niño que podría desplazarse desde ese océano hacia la zona ecuatorial.
Según explicó, esto representa un riesgo para Colombia debido a que el país depende en gran medida de la generación hidráulica. En un escenario de altas temperaturas y menor disponibilidad de agua, las hidroeléctricas perderían capacidad de generación, obligando a una mayor participación de las plantas térmicas.
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Sin embargo, Ortega advirtió que este respaldo térmico también se encuentra presionado por las deudas de Air-e y por el impacto que tiene la importación de gas sobre los costos del sistema, factores que terminarían trasladándose a los precios de la energía eléctrica.
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