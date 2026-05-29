Así han impactado a comunidades y regiones las iniciativas de la Fundación Grupo Argos

Más allá del negocio y las cifras, las empresas en Colombia le están apostando a iniciativas sociales y sostenibles, dejando un impacto en las comunidades donde intervienen.
Tal es el caso de Grupo Argos, que por medio de su fundación ha liderado distintos proyectos, muchos de ellos con reconocimientos nacionales e internacionales, beneficiando a varios frentes.
Sembrado Futuro 2.0, un proyecto de restauración con especies nativas en Colombia de la Fundación Grupo Argos y Terraformation, recibió una de las máximas calificaciones de la firma independiente Sylvera.
Por otra parte, Conservamos la vida, con 10 años en Colombia, presentó los resultados de un modelo de conservación del oso andino en un corredor biológico, en el que su ocupación pasó de 52 % a 76 % en la cordillera Occidente y alcanzó un 61 % en la cordillera Central.
En otra línea, la de educación, la Fundación Grupo Argos, Globant, Fundación Fomento a la Educación y Comfama graduaron a 25 jóvenes del Suroeste antioqueño con Surotec, la iniciativa social que nació como respuesta a desafíos clave del territorio.
Los jóvenes graduados provienen de Andes, Jericó, La Pintada, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí y Valparaíso.
Sigue Generación A, un programa de la fundación y las universidades EIA, Eafit y CES que en dos años ha hecho que 39 jóvenes de Antioquia estudien gratis.
El fondo inició con un aporte de $20.000 millones de la Fundación Grupo Argos y otros $20.000 millones en especie por parte de las tres universidades participantes.
Mientras que en Barú, junto a la Fundación Santodomingo y la Fundación Decameron, la fundación del conglomerado construyó una economía azul que protege mientras genera: restauración de corales, siembra de manglar, turismo sostenible y negocios verdes.
Destacado: Sembrando Futuro 2.0 de la Fundación Grupo Argos recibió la máxima calificación de Sylvera por su impacto positivo
Por último, en infraestructura, tres proyectos de Obras por Impuestos en Antioquia liderados por siete empresas alcanzan el 90 % de avance. Incluyen el mejoramiento de infraestructura vial en el municipio de Dabeiba y la construcción y adecuación de infraestructura educativa en Ituango. Ambos proyectos transforman las condiciones de vida de más de 23.000 personas.
Y Autopistas del Café junto a 11 empresas lideran proyecto para mejorar y rehabilitar la vía entre Mistrató y Belén de Umbría por $34.700 millones. Beneficiará a 17.000 personas.