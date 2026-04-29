Sembrando Futuro 2.0 de la Fundación Grupo Argos recibió la máxima calificación de Sylvera por su impacto positivo

Sembrando Futuro 2.0, el proyecto de restauración ecológica que se desarrolla en la región Andina de Colombia por la Fundación Grupo Argos y Terraformation, recibió la calificación “A” por parte de Sylvera, proveedor independiente de datos sobre carbono, que destacó la capacidad de la iniciativa para generar captura de carbono real, medible y con altos estándares de integridad.
La calificación reconoce el diseño técnico del proyecto, su enfoque de largo plazo y su capacidad para combinar restauración de ecosistemas, captura de carbono y generación de valor para las comunidades rurales.
A detalle, el proyecto contempla la restauración de más de 2.000 hectáreas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Córdoba y Chocó con la siembra de más de 2,3 millones de árboles. Su primera fase ya supera las 1.000 hectáreas, con actividades de siembra en marcha desde septiembre de 2023.
La iniciativa utiliza más de 70 especies nativas, entre ellas nueve especies amenazadas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, por sus siglas en inglés, y concentra sus acciones en seis áreas de alto valor de conservación.
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La primera iniciativa de restauración en Colombia certificada por Verra que utiliza exclusivamente especies nativas
Sembrando Futuro 2.0 está inscrito en el registro de Verra, organización sin ánimo de lucro que administra estándares internacionales para proyectos ambientales y sociales, incluido el programa de certificación de carbono más usado del mundo, bajo el código VCS 5169 y está en las últimas fases del proceso de certificación bajo la metodología VM0047 V1.1 utilizando únicamente especies nativas.
Asimismo, aporta al cumplimiento de cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, igualdad de género, reducción de la pobreza y trabajo decente y crecimiento económico.
Uno de los elementos diferenciales del proyecto es su modelo centrado en los propietarios de la tierra. A través de acuerdos de conservación a 40 años que pueden ser renovados, pequeños productores, grupos comunitarios y propietarios privados se vinculan al proceso de restauración y participan de manera directa en sus beneficios.
A la fecha, se han firmado 25 acuerdos de conservación con propietarios ya vinculados al proyecto, quienes reciben alrededor del 55 % de los ingresos de carbono, creando un incentivo concreto para el cuidado de largo plazo de los bosques restaurados.
Además de su impacto ambiental, el proyecto ya ha generado más de 240 empleos locales, con participación femenina cerca del 20 %.
Entre otras cosas, la implementación local del proyecto está liderada por la Fundación Grupo Argos, que cuenta con más de una década de experiencia en restauración ecológica en Colombia, mientras que Terraformation aporta su experiencia en restauración y carbono, su plataforma de monitoreo Terraware y su acceso a mercados de carbono.
Así las cosas, la evaluación de Sylvera destacó la solidez del proyecto en cuatro frentes. En primer lugar, concluyó que su contabilidad de carbono tiene un riesgo muy bajo, al considerar que cuenta con una metodología robusta para medir el carbono capturado, así como con mecanismos de monitoreo y control consistentes con estándares internacionales.
En segundo lugar, le otorgó una calificación de riesgo bajo en adicionalidad, al reconocer que, sin el proyecto y sin los ingresos asociados al carbono, una restauración de bosque nativo de esta escala difícilmente ocurriría en estas zonas del país.
En tercer lugar, en permanencia, Sylvera identificó un riesgo moderado, propio de las condiciones ambientales de la región, pero destacó que este se reduce gracias a la diversidad de especies sembradas, la ubicación de las áreas restauradas en distintos territorios y el manejo técnico del proyecto.
Finalmente, en cuarto lugar, calificó sus co-beneficios como excepcionales, por su aporte a la protección ambiental, la generación de empleo local y una distribución más equitativa de los ingresos.