Sin aranceles, Colombia podrá exportar hacia Ecuador cerca de US$170 millones anuales en productos industriales

Tras la decisión del Gobierno de Ecuador de levantar los aranceles a Colombia en su totalidad, diversos gremios se han pronunciado, asegurando que se trata de una medida positiva para el restablecimiento de las condiciones normales de comercio entre ambos países.
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Acoplásticos fue uno de esos, afirmando que la decisión permitirá recuperar el flujo de exportaciones de las cadenas productivas del plástico hacia el mercado ecuatoriano, uno de los destinos más relevantes para el sector en la región.
“Es una muy buena noticia para las cadenas productivas del plástico, ya que representa nuevamente la posibilidad de exportar hacia Ecuador alrededor de US$150 millones anuales en productos como polipropileno, PVC, sacos y películas para empaques, tapas, artículos de mesa y cocina, así como productos para la construcción”, afirmó Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.
El dirigente gremial destacó además que a esta cifra se suman cerca de US$20 millones anuales en exportaciones colombianas de pinturas.
Finalmente, Mitchell manifestó su expectativa de que, en adelante, prevalezca la cooperación entre ambos países y se respeten los acuerdos comerciales y los procedimientos establecidos en el marco de la Comunidad Andina, con el fin de brindar certidumbre a los empresarios y garantizar la continuidad del intercambio comercial entre Colombia y Ecuador.