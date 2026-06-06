Arranca Asamblea de la IATA en Brasil: Combustible SAF y seguridad de espacio aéreo, los retos de la industria

Río de Janeiro es desde hoy el epicentro de la aviación global con el inicio de la 82ª Asamblea General Anual de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Cumbre Mundial del Transporte Aéreo (WATS).
Valora Analitik está presente en el encuentro, que se extenderá hasta el 8 de junio y que marca el regreso del foro aeronáutico a Sudamérica tras 27 años.
En el lugar se darán cita más de 1.500 líderes del sector, reguladores y representantes gubernamentales, bajo la organización de Latam Airlines Group como aerolínea anfitriona.
La agenda estará marcada por debates clave para el futuro de la aviación, como la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF) y la garantía del espacio aéreo ante el aumento de conflictos en el mundo.
Asimismo, habrá paneles que abordarán la integración de la inteligencia artificial en la operación comercial, el impacto del comercio y los aranceles en la carga aérea, así como las nuevas perspectivas para la regulación de los derechos de los pasajeros.
Frente ambiental y ‘boom’ de aviación en Brasil, los otros temas clave en la Asamblea de la IATA
En el frente ambiental, la cumbre buscará definir las estrategias globales para reducir la brecha existente entre el alto potencial de producción de combustibles sostenibles (SAF) de países emergentes y la demanda real de las flotas comerciales.
Paralelamente, el foro centrará sus esfuerzos en diseñar planes de contingencia que aseguren la disponibilidad de rutas seguras en un contexto de crecientes tensiones internacionales que comprometen el espacio aéreo global.
“Estamos encantados de reunirnos de nuevo en Sudamérica después de 27 años. En las últimas décadas, toda la región ha realizado grandes inversiones en infraestructuras aeronáuticas, lo que sitúa al continente en una posición idónea”, afirmó Willie Walsh, director general de la IATA.
El dirigente también destacó que las deliberaciones pondrán de relieve las políticas públicas necesarias para impulsar el transporte aéreo de mercancías y pasajeros bajo las nuevas realidades del mercado.
La elección de Río de Janeiro como sede responde al dinamismo del mercado brasileño, el cual experimentó un crecimiento interanual del 11,5 % en la demanda de pasajeros durante el último periodo, superando por primera vez los 100 millones de viajeros en su mercado doméstico.
El tráfico internacional en este país también registró una expansión del 17 % frente al año anterior, consolidando una recuperación que sobrepasa los niveles previos a la pandemia de Covid-19.
Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group, destacó el rol de la industria en la región al señalar que este encuentro representa una oportunidad única para promover las condiciones que hagan de la aviación en Brasil y en toda Sudamérica un catalizador aún mayor del crecimiento y el desarrollo económico.
De acuerdo con datos oficiales de la IATA, la cadena de valor de la aviación en Brasil —incluyendo el turismo y los servicios aeroportuarios— ya aporta US$46.400 millones a la economía nacional, lo que equivale al 2,1 % de su PIB total y sostiene cerca de 1,9 millones de empleos directos e indirectos.
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