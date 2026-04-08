Conflicto en Medio Oriente pone en riesgo suministro del combustible de aviación: IATA hace un llamado a los gobiernos

Empezó en Santiago de Chile la conferencia Wings of Change Americas (WOCA), organizada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), y en su discurso de apertura, Peter Cerdá, vicepresidente regional de la IATA para las Américas, hizo referencia a las consecuencias que ha dejado en el sector el conflicto en el Medio Oriente.
En el evento donde Valora Analitik hace presencia, Cerdá mencionó que una de las mayores preocupaciones para la industria actualmente, el combustible, ha sido fuertemente golpeado por el aumento de los precios.
“Antes del inicio del conflicto, el crudo cotizaba alrededor de los US$70 por barril. Hoy supera los US$110”, explicó el vicepresidente, quien al tiempo dijo que en el caso del combustible de aviación, el incremento ha sido mayor, pasando de US$90 por barril a un aproximado de US$220, representando así un tercio de los costes operativos de una aerolínea.
La advertencia, mencionó Cerdá, radica en que, “con márgenes netos previstos bajo el 4 % en 2025, las aerolíneas no pueden absorber subidas de este nivel”.
Con lo anterior, se ha podido evidenciar un aumento en las tarifas. “El aumento en los costos de conectividad afecta mucho más que la rentabilidad del sector aéreo”.
Destacado: IATA alerta que los impuestos en Colombia para el sector siguen siendo muy elevados y afectan el desarrollo del país
La IATA hace un llamado a los gobiernos
En ese escenario que plantea la asociación, el papel y apoyo de los gobiernos se vuelve esencial para superar la crisis. Cerdá aseguró que ellos “deben entender el impacto para las aerolíneas y contar con planes claros ante posibles problemas de suministro y precio”.
El papel esencial de la industria, resaltó el vicepresidente, hace necesario tener a la mano planes estratégicos para evitar que un sector que conecta personas y economías en la región se vea aún más afectado.
Sin embargo, “no pedimos un trato especial, pero la aviación merece la misma consideración que otros medios de transporte”.
Peter Cerdá destacó que, mientras se afronta la crisis, “no debemos perder de vista el panorama general. En América Latina y el Caribe, la aviación es mucho más que una industria. La región está marcada por grandes distancias y geografía compleja, y el transporte aéreo conecta a las personas, impulsa el comercio y genera oportunidades”.
—