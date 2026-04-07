IATA alerta que los impuestos en Colombia para el sector siguen siendo muy elevados y afectan el desarrollo del país

Chile se prepara la recibir la Conferencia Wings of Change Americas (WOCA), organizada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el 8 y 9 de abril de 2026, y donde además Valora Analitik estará presente para el cubrimiento.
Este año, el lema es: “Más allá de las fronteras: la aviación como catalizador de la transformación económica”, y el foco central será cómo la colaboración estratégica entre el sector de la aviación y las autoridades gubernamentales puede ampliar la conectividad regional, acelerar el crecimiento económico y fortalecer la competitividad global.
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En ese orden, el tema de Colombia no ha sido ajeno para la IATA, específicamente en temas de impuestos y ausencia de políticas públicas para el fortalecimiento del sector.
En primer lugar, la asociación advirtió que los impuestos siguen siendo un gran desafío. “Colombia desafortunadamente en materia impositiva está muy elevada, y vemos proyectos de ley en donde se trata no solamente de cargar o grabar la aviación como actividad, sino también al combustible, incluso incluyendo un IVA a tiquetes internacionales o vuelos internacionales”.
Y aunque la IATA ha intentado promover que la aviación en el país sea considerada un eje central para regular el desarrollo, teniendo en cuenta que hay regiones en donde solo se puede llegar por vía aérea, no se ha logrado.
Parte de sus esfuerzos se centran en trabajar directamente con los gobiernos, sin embargo, “desafortunadamente vemos como en algunos casos la aviación es utilizada con fines políticos y desafortunadamente con las razones equivocadas”, explicó la IATA.
Al tiempo, complementó que lo anterior se relaciona con proyectos de ley en temas de derechos de los pasajeros que no compadece con la protección que realmente requieren los pasajeros, es decir, promueven “proyectos que generan trabas a la aviación en ciertas zonas del país”.
Finalmente, a nivel de todas las regiones, la asociación concluyó: “Lo ideal sería que se promueva una política pública que permita que la aviación sea un eje central dentro del desarrollo del país como tal”.