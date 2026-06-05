Bavaria lanza convocatoria de Aceleradora 100+; apoya iniciativas sostenibles con hasta US$100.000

Bavaria anunció la apertura de una nueva convocatoria de la Aceleradora 100+, una iniciativa global que conecta emprendedores en etapa de crecimiento con algunas de las compañías más importantes del mundo.
Lo anterior es con el fin de desarrollar e implementar soluciones innovadoras capaces de responder a algunos de los retos ambientales y sociales más relevantes actualmente.
Desde su creación en 2018, la Aceleradora 100+ ha apoyado emprendimientos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
La iniciativa reúne a compañías globales como ABInBev, The Coca-Cola Company, Unilever, Danone, Colgate-Palmolive y Mondelēz International, que ponen a disposición sus operaciones, conocimiento y equipos para trabajar de la mano con emprendedores en el desarrollo de pilotos reales con potencial de crecimiento.
“En Bavaria creemos que la innovación y el emprendimiento son claves para impulsar transformaciones de largo plazo que requiere la industria. Con la Aceleradora 100+ buscamos identificar, apoyar y escalar soluciones con capacidad de generar un impacto real en las comunidades, el entorno y la compañía”, afirmó Samira Fadul, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria.
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Detalles de la Aceleradora 100+
Busca generar impacto continúo acompañando a las iniciativas seleccionadas con financiación de hasta US$100.000 para implementar proyectos piloto, mentorías especializadas, acceso a expertos y oportunidades para probar, validar y escalar sus soluciones dentro de cadenas de suministro de alcance global. Las personas interesadas pueden participar en la convocatoria hasta el 10 de julio.
Los desafíos de esta nueva edición están enfocados en siete áreas estratégicas:
- Acción climática: soluciones que contribuyan a reducir emisiones y acelerar el camino hacia cadenas de suministro con cero emisiones netas de carbono.
- Agricultura sostenible: tecnologías, herramientas y modelos que impulsen prácticas agrícolas regenerativas, productivas y resilientes.
- Economía circular: iniciativas que ayuden a eliminar residuos, fortalecer el reciclaje, optimizar materiales y desarrollar sistemas de empaque innovadores.
- Naturaleza y biodiversidad: soluciones orientadas a proteger, restaurar y fortalecer los ecosistemas que sostienen la actividad productiva y la vida.
- Gestión del agua: proyectos que optimicen el uso del recurso hídrico y contribuyan a mejorar su disponibilidad y calidad en las comunidades.
- Excelencia en la cadena de suministro: tecnologías e innovaciones que permitan construir operaciones más eficientes, ágiles y sostenibles.
- Crecimiento con impacto: iniciativas que promuevan prosperidad económica, inclusión, bienestar, seguridad en el trabajo y desarrollo sostenible de largo plazo.
Por su parte, en Colombia, la iniciativa ha impulsado cinco emprendimientos enfocados en eficiencia energética, operativa, inclusión y economía circular. Estos son:
Aequales, que promueve la equidad de género a través de herramientas de medición para organizaciones. También Litro de Luz, una solución de bajo costo que proporciona iluminación pública en comunidades con acceso limitado a la red eléctrica.
Adicionalmente, NanoFreeze, el cual desarrolla una tecnología para optimizar la cadena de frío y reducir el consumo energético de refrigeradores. Tras desarrollar un piloto exitoso con Bavaria, avanzó a una etapa de escalamiento regional de su solución.
Finalmente, Nomowaste impulsa la recuperación y reutilización de botellas de vidrio a través de cadenas de reciclaje, y Ziro, que facilita el acceso a soluciones de inclusión financiera para pequeños negocios y emprendedores.
Desde su lanzamiento en 2018, la Aceleradora 100+ ha apoyado la consolidación de 235 empresas emergentes en más de 41 países.