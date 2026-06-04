Bavaria fue reconocida como la mejor empresa para trabajar en Colombia por sus empleados en Merco Talento

Este jueves 4 de junio se reveló el ranking de Merco Talento 2026, y dentro de ese estudio, hay una subcategoría donde Bavaria logra posicionarse en el primer lugar.
Se trata de la opinión de los trabajadores. En este caso, los colaboradores consideran que Bavaria es la mejor empresa para trabajar.
Destacado: Bavaria recibe reconocimiento por su liderazgo en inversión social y ambiental
Y es que a lo largo del tiempo, la compañía se ha caracterizado por liderar estrategias que fortalecen el bienestar laboral e impulsan a jóvenes con oportunidades de prácticas.
Adicional a eso, adelantan inversiones en temas de sostenibilidad, innovación y social.
A nivel general del ranking, Bavaria se mantiene dentro del top 5, pero esta vez ubicándose en el cuarto lugar con una posición de 8.256. Por su parte, en el sector de bebidas, es la empresa número uno.
Finalmente, como dato adicional, expertos de Recursos Humanos que hicieron parte de las valoraciones dentro del estudio de Merco Talento 2026, eligieron las empresas con mejor equipo de recursos humanos, siendo: Bancolombia, Bavaria, Mercado Libre, Sura y Alpina.