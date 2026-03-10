Bavaria recibe reconocimiento por su liderazgo en inversión social y ambiental

Bavaria fue reconocida como la empresa número uno en inversión social y ambiental en Colombia, según los resultados del Índice de Inversión Social Privada (IISAP) 2025, un estudio de la firma Arteaga Latam.
En él, participaron más de 160 empresas de 13 industrias, y se evaluó el aporte empresarial al desarrollo sostenible en cinco dimensiones: alineación, focalización, gestión, reconocimiento y sinapsis.
Y es que desde 2018, la compañía ha consolidado una estrategia que está estructurada en seis pilares: cuidado del agua, agricultura, acción climática, empaque circular, emprendimiento y consumo responsable. Esta visión involucra a agricultores, tenderos, recicladores, proveedores, colaboradores y comunidades en todo el país.
A propósito de la distinción, Sergio Rincón, presidente de Bavaria, indicó: “Este reconocimiento refleja un trabajo que tiene un impacto positivo más allá de nuestra compañía. Hoy nuestra cadena de valor, representada por más de medio millón de colombianos entre agricultores, tenderos, recicladores, transportadores y aliados, es parte de una transformación que demuestra que la sostenibilidad sí mueve al país cuando se convierte en una forma de actuar”.
También agregó que: “Ver cómo cada uno de ellos progresa y se fortalece, nos confirma que estamos construyendo una Colombia más próspera, más conectada y consciente, y que debemos seguir avanzando con la misma convicción hacia 2030”.
Tras los avances y resultados al 2025, la compañía anunció que próximamente presentará las ambiciones globales de sostenibilidad a 2030, con un énfasis centrado en su cadena de valor.
Por otra parte, Jaime Arteaga, director ejecutivo de Arteaga Latam, afirmó: “Desde el IISAE se reconoce a Bavaria como la empresa que mejor está gestionado su inversión social y ambiental en el país. Invitamos a más empresas a seguir informando y compartiendo sus estrategias a través de esta plataforma, para fortalecer el conocimiento y el impacto de la inversión empresarial para el desarrollo”.
Iniciativas lideradas por Bavaria en inversión social y ambiental
En primer lugar está la agricultura. Todos los agricultores directos cuentan con capacitación, conectividad y herramientas financieras. Más de 800 familias productoras de cebada han participado en ‘Siembra Bavaria’, un programa que ofrece asistencia técnica, financiación y compra garantizada.
Asimismo, la compañía acompaña el desarrollo de la primera planta acopiadora de cebada del país, ubicada en Paipa, que beneficiará a 2.000 productores de 31 municipios y es desarrollada por la Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Agricultura.
Otro de los destacados tiene que ver con acción climática, donde se resalta avance en la reducción de emisiones y transición a energía eléctrica renovable operacional.
Hoy, la producción de Bavaria funciona con energía eléctrica 100 % renovable, resultado del acuerdo con Enel Green Power y el Parque Solar Guayepo. Además, desde 2018 la compañía ha logrado reducir más del 22 % de sus emisiones absolutas en los alcances 1 y 2.
Con empaque circular, más del 92 % de los productos se envasan en formatos retornables o fabricados en su mayoría con material reciclado.
Hoy, el sistema retornable de Bavaria alcanza una eficiencia del 98 %, lo que permite reutilizar cada botella hasta 30 veces. La compañía trabaja además con asociaciones de recicladores para fortalecer la recuperación de envases no retornables.
Otro impacto ha sido con el emprendimiento. 85.000 negocios fortalecidos desde 2018. El programa ‘Emprendedores Bavaria’ ha impulsado a miles de tiendas de barrio mediante formación empresarial, digitalización e inclusión financiera. Aliados como la CAF y las Cámaras de Comercio de Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, han hecho posible su cobertura regional.
Luego sigue, consumo responsable, con más opciones y más innovación para promover la moderación.
Bavaria cuenta con dos cervezas sin alcohol, más de 50 innovaciones de bajo contenido de alcohol en los últimos cuatro años y la implementación de campañas que promueven la moderación como #MejorConCerveza.
Finalmente, cuidado del agua: El 100 % de las comunidades en zonas de alto estrés hídrico mejoraron de forma medible su disponibilidad de agua en 2025.
Asimismo, a través del programa miPáramo, la compañía ha protegido más de 16.000 hectáreas de páramo y bosque altoandino, beneficiando a 2.200 familias y restaurando en promedio 5,5 millones de metros cúbicos de agua al año en el Páramo de Santurbán.