Protección escala 7 posiciones en Merco Talento y se consolida como líder del sector

Protección escaló siete posiciones en el ranking Merco Talento 2026, ubicándose en el puesto 36 del listado general.
Lo anterior le permite a la empresa consolidarse como una de las organizaciones con mejor capacidad para atraer, desarrollar y fidelizar talento en Colombia. Este avance reafirma, además, su liderazgo como la empresa número 1° del sector de Fondos de Pensiones y Cesantías.
“Este reconocimiento es el resultado del compromiso de un equipo que día a día construye una cultura basada en la confianza, el aprendizaje continuo y el propósito. Nos llena de orgullo avanzar hasta el puesto 36 del ranking general y mantenernos como líderes de nuestro sector”, comentó Cristina Restrepo, vicepresidente de Talento Humano y Sostenibilidad de Protección.
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Iniciativas de Protección en los últimos años
Durante los últimos años, Protección ha fortalecido iniciativas orientadas a impulsar el crecimiento de sus colaboradores, fomentar la movilidad interna y consolidar una cultura de innovación y aprendizaje continuo.
Asimismo, la organización continúa promoviendo oportunidades para el desarrollo del talento en diferentes etapas de la vida laboral, desde programas dirigidos a jóvenes profesionales hasta esquemas de formación y liderazgo para quienes hacen parte de la compañía.
En línea con este enfoque, Protección ha fortalecido el desarrollo de habilidades digitales a través de comunidades de práctica y, al mismo tiempo, la compañía ha priorizado el bienestar integral de sus equipos, ofreciendo acompañamiento en dimensiones como el bienestar financiero y mental.
“Seguiremos trabajando para que Protección sea un lugar donde las personas encuentren oportunidades para crecer, innovar y generar impacto. Este reconocimiento nos inspira a continuar construyendo una organización cada vez más humana, cercana y preparada para los desafíos del futuro”, concluyó Restrepo.