Valora Analitik habló con Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines, acerca de los principales retos del sector aviación en Colombia y la región, al tiempo que reveló sus primeros mensajes al nuevo gobierno que fue elegido en el país.
En la conversación, el directivo también se refirió a la situación de los slots que no se ha resuelto en el aeropuerto El Dorado, las iniciativas para ampliar la infraestructura aeroportuaria en el país y las oportunidades de Bogotá con la nueva administración.
¿Cómo ve la situación de los slots en Colombia y el hecho de que no se haya podido resolver este tema, que ha sido criticado por la misma IATA?
Desde Latam Airlines siempre hemos trabajado de la mano de las autoridades, aportando información técnica, nuestra experiencia y haciendo seguimiento a los temas de infraestructura aeroportuaria en el país, porque son fundamentales para el fortalecimiento de la aviación en Colombia y, por ende, en la región.
En el caso de los slots en El Dorado, creemos que el camino debe ser técnico y alineado con estándares internacionales Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG).
Consideramos que el paso fundamental es la implementación efectiva del monitoreo de slots, un mecanismo que ha estado pendiente hasta la fecha.
Como Latam ha señalado, este monitoreo es esencial para verificar el uso eficiente de los slots asignados, asegurando que aquellos que no cumplan con el estándar de utilización del 80 % sean devueltos oportunamente a la bolsa de slots. Esto es vital para optimizar la capacidad operativa de El Dorado en beneficio de todo el sistema.
El sector aéreo colombiano debe tomar acciones concretas y tangibles implementando el monitoreo de los slots. Estamos atentos a continuar trabajando con la Aerocivil y con las autoridades, porque este es el camino para tener reglas claras, justas y transparentes para que todas las aerolíneas podamos competir en un mercado como el colombiano.
Latam lleva 15 años creciendo e invirtiendo en Colombia, y creemos que regular e implementar el monitoreo de slots debe ser el primer paso concreto para fortalecer la competitividad y la eficiencia del sector aéreo en el próximo ciclo de trabajo.
¿Cuál es su perspectiva con los proyectos de ampliación de varios aeropuertos de Colombia y de construir otros nuevos?
Vemos con buenos ojos que haya un interés por fortalecer las terminales aeroportuarias, porque Colombia necesita avanzar en esta materia para no perder competitividad regional. Pero creemos que la aviación debe pensarse como una red integral, y no solo como aeropuertos o terminales que se desarrollan de manera aislada.
No se trata solo de ampliar o construir aeropuertos, sino de entender qué rol cumple cada terminal dentro de una red coherente: cuáles alimentan tráfico regional y troncal, cuáles fortalecen la conectividad doméstica, cuáles soportan carga, turismo o tráfico corporativo, y cómo todo eso se articula con Bogotá como principal hub del país.
Desde Latam hemos sido enfáticos en que Colombia debe dejar de planear cada aeropuerto por separado y pensar de forma general cómo desarrollar Bogotá junto con los aeropuertos regionales.
El aeropuerto El Dorado de Bogotá es estratégico para el país y la región y su oportuna inversión y ampliación va a generar eficiencias para todo el país. Y esto es clave, porque permite apalancar ciudades troncales que han venido creciendo en tráfico como Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla.
Por eso, nuestra perspectiva es positiva frente a la inversión, pero con una condición: que los proyectos se integren en una visión de red, con roles claros para aeropuertos regionales y troncales, y siempre teniendo en cuenta que Bogotá sigue siendo el eje de conectividad del país.
¿Cuáles son los planes de Latam en Colombia para este resto de 2026 y su visión de cara al nuevo gobierno?
Para el resto de 2026, nuestro foco es seguir fortaleciendo nuestra red doméstica e internacional, de la mano de una propuesta de valor basada en elevar la experiencia con elementos como el Wi-Fi en toda la flota, nuestro servicio a bordo y otras alianzas que venimos trabajando que buscan cuidar al pasajero en todo momento del viaje, y que nos han permitido consolidarnos en el mercado colombiano.
En esa línea, nuestro objetivo es seguir aportando al mercado y cuidando la posición que hemos conseguido a lo largo de estos 15 años, apalancado principalmente con el segmento corporativo y la conectividad hacia destinos como Caracas, el Caribe y Estados Unidos.
También hemos sido claros en que queremos seguir invirtiendo y creciendo en Colombia, pero ese crecimiento depende de las condiciones del entorno: una inversión estructurada en la infraestructura aeroportuaria, aumento de capacidad y un monitoreo riguroso en el manejo de los slots.
De cara al nuevo gobierno, nuestro mensaje es institucional: trabajaremos con el gobierno que elijan los colombianos, para impulsar una agenda que fortalezca la aviación, la conectividad, el turismo y la competitividad.
Para nosotros es clave que en los próximos cuatro años se priorice la inversión aeroportuaria para seguir habilitando entornos que impulsen a industrias que, con nuestro aparato logístico, podemos fomentar encadenamientos productivos que generan valor para todos.
¿Qué mensaje enviarle al nuevo gobierno? ¿Cuáles son los puntos clave que se requieren en el país?
El mensaje al nuevo gobierno es que la infraestructura aeroportuaria debe ser un pilar estratégico del desarrollo del país, no un tema sectorial aislado, especialmente en un país como Colombia en donde la topografía juega un reto especial para conectar ciudades y personas para necesidades básicas y el desarrollo de negocios.
La aviación conecta regiones, mueve turismo, carga, comercio exterior, inversión y empleo; por eso, las decisiones que se tomen ahora van a definir la competitividad de Colombia en los próximos años.
¿Colombia podría convertirse en un nuevo hub regional con la situación de Perú y su tasa que podría afectar el tránsito de vuelos internacionales?
Más allá de poner a competir a Lima y Bogotá, creemos que cada hub tiene una apuesta distinta por su ubicación, su mercado natural y el rol que cumple dentro de la red regional. Lima y Bogotá son aeropuertos estratégicos, pero responden a dinámicas diferentes.
La TUUA (Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto que se cobra por conexiones internacioonales) de transferencia resta competitividad a Lima y lo pone en desventaja frente a otros hubs como Bogotá y Panamá. Para Colombia esto abre una oportunidad, pero no automática.
Bogotá puede seguir consolidándose como un nodo regional relevante si el país toma decisiones de infraestructura, capacidad, slots, costos y conectividad.
Es decir, la oportunidad no está solo en lo que ocurra en Perú, sino en que Colombia trabaje en fortalecer la competitividad de El Dorado, integrar la red regional y garantizar reglas claras para que las aerolíneas puedan crecer.