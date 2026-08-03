Bloqueos en Meta contribuyeron a una nueva caída de la producción petrolera en Colombia en mayo de 2026

Para mayo de 2026, la producción promedio de petróleo en Colombia fue de 728.800 barriles diarios, lo que significó una disminución de 2,8 % frente al mismo mes de 2025. A su vez, representó un incremento de 0,5 % frente a abril de este año. Las mayores reducciones en el comparativo interanual se presentaron en Arauca, Cesar, Casanare, Boyacá, Meta y Santander.
Según lo señaló la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), este comportamiento obedeció a restricciones operativas como consecuencia de bloqueos en Meta, particularmente en las zonas de Acacías, Guamal y Castilla La Nueva. Ecopetrol también reportó que limitaron el acceso a nueve locaciones, impactaron el plan de producción y las labores de mantenimiento de los pozos. Como resultado, 16 equipos de mantenimiento permanecieron suspendidos en ese departamento.
Adicionalmente, en los cinco primeros meses de 2026, la producción se ubicó en 735.200 barriles diarios de crudo, lo que representó una baja de 1,6 % frente al mismo lapso de 2025, equivalente a 12.300 barriles diarios menos.
Estas cifras representan una nueva caída para la industria petrolera en Colombia. Si se observa la producción fiscalizada desde mayo de 2024, solo se han registrado cinco incrementos en la variación anual, mientras que la mayoría de los meses han reportado descensos. Por ejemplo, entre agosto de 2024 y agosto de 2025 solo hubo cifras en rojo, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 ocurrió lo mismo.
Si se pone la lupa sobre los principales campos productores, como Caño Sur, Akacías y Rubiales, estos han incrementado de manera sostenida su contribución al mercado petrolero. Campetrol indicó que entre enero y mayo de 2026 la producción agregada de estos yacimientos se ubicó en 175.100 barriles diarios de petróleo, lo que significó un incremento de 44,9 % frente a 2020, cuando la producción alcanzó 120.900 barriles diarios.
En 2025, la producción de Acacías, Rubiales y Caño Sur fue de 169.800 barriles diarios, lo que también representó un alza de 40,5 % frente a 2020. Estos fueron los campos que jalaron la producción durante los periodos analizados.
Si se excluyen Rubiales, Caño Sur y Acacías, la producción llegó a 560.100 barriles diarios entre enero y mayo de 2026. Este resultado significó una reducción de 15,1 % frente al promedio registrado en 2020, equivalente a una caída de 99.900 barriles diarios.
Pese a los descensos en las cifras, Meta, Casanare, Arauca, Santander y Boyacá fueron los departamentos donde se concentró la producción petrolera, y en conjunto, aportaron 88 % del total nacional. Solo Meta representó 58,9 % de la producción del país, aunque registró una disminución de 0,5 % frente a mayo de 2025.
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Ecopetrol continuó siendo la principal compañía operadora del mercado petrolero, con una participación de 65,6 % en mayo de 2026. Le siguieron SierraCol Energy con 6,7 %, Frontera Energy (6,5 %), GeoPark (5,6 %); Parex (3,2 %) y Gran Tierra Energy (3,2 %), entre otras.
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