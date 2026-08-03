Durante años, el trabajo doméstico ha permanecido, en gran parte, fuera del alcance de las inspecciones laborales tradicionales por desarrollarse dentro de viviendas particulares.
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Esa realidad comenzará a cambiar en Colombia con nuevos lineamientos que fortalecen las facultades del Ministerio de Trabajo para verificar que las empleadas y empleados domésticos reciban salarios, prestaciones y afiliación a la seguridad social conforme a la ley.
El Ministerio de Trabajo expidió una nueva circular que establece los lineamientos técnicos que deberán seguir los inspectores para ejercer labores de inspección, vigilancia y control sobre el trabajo doméstico remunerado, un sector que históricamente ha presentado altos niveles de informalidad.
La medida busca garantizar el cumplimiento de los derechos laborales sin desconocer la protección constitucional de la intimidad y la inviolabilidad del domicilio.
La Circular 0089, firmada el 29 de julio de 2026 fija el procedimiento que deberán aplicar los funcionarios cuando adelanten inspecciones relacionadas con trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico.
¿Qué revisarán las inspecciones en los hogares con empleadas domésticas?
Los inspectores tendrán la misión de verificar que exista una relación laboral formal y que el empleador esté cumpliendo con todas las obligaciones legales.
Entre los principales aspectos que podrán revisar se encuentran:
- La existencia de un contrato de trabajo escrito.
- Que el contrato incluya los requisitos mínimos exigidos por la legislación.
- El registro correspondiente cuando entre en funcionamiento el Registro Nacional de Trabajadores de Colombia.
- El pago del salario conforme a la ley.
- El reconocimiento y pago de prestaciones sociales.
- El cumplimiento de la jornada máxima legal.
- El pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos cuando correspondan.
- El respeto al debido proceso en actuaciones disciplinarias.
La circular también establece que, cuando se detecten casos de informalidad, los inspectores podrán orientar al empleador para regularizar la situación mediante acuerdos de formalización laboral, privilegiando la corrección de las irregularidades antes que las sanciones cuando la normativa lo permita.
Otro de los ejes centrales de las visitas será comprobar que las personas trabajadoras domésticas estén afiliadas correctamente al sistema de seguridad social.
Las verificaciones abarcarán afiliación y cotización a salud, aportes al sistema pensional, afiliación a riesgos laborales (ARL), vinculación a una caja de compensación familiar y pago de aportes cuando una persona trabaja para varios empleadores.
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En los casos en que una empleada doméstica trabaje por días para diferentes hogares, la inspección verificará que cada empleador realice los aportes proporcionales que le corresponden y que ninguno traslade esa obligación a otro contratante.
También podrá solicitar las planillas PILA de los últimos tres meses y los certificados de afiliación para comprobar que los pagos fueron efectuados correctamente.
¿El Ministerio podrá entrar a las viviendas?
Uno de los aspectos que más atención ha generado es el relacionado con el ingreso de los inspectores a los hogares.
La circular deja claro que la regla general será el respeto por la intimidad del domicilio. Por ello, el ingreso deberá contar con el consentimiento previo, informado y voluntario del empleador, otorgado por escrito mediante el formato dispuesto por el Ministerio de Trabajo.
Antes de la visita, el inspector deberá explicar el propósito de la diligencia y las facultades legales con las que actúa.
No obstante, el documento contempla excepciones. Cuando exista un peligro inminente para la vida, la dignidad, la seguridad o la salud de la persona trabajadora doméstica, los inspectores podrán ingresar sin autorización previa, dejando constancia detallada de las circunstancias que justifican la actuación.
Si el empleador no autoriza el ingreso y tampoco existe una orden judicial o una situación de riesgo inminente, la inspección podrá realizarse desde la puerta del inmueble.
En esa modalidad, los funcionarios estarán facultados para entrevistar al empleador y a la persona trabajadora, solicitar contratos laborales, comprobantes de pago, certificados de afiliación y planillas PILA, citar posteriormente a las partes ante la Inspección del Trabajo y entregar herramientas de autoinspección para facilitar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
Las nuevas directrices amplían el alcance de las inspecciones más allá del salario y los aportes. Los funcionarios también verificarán que el hogar sea un lugar de trabajo seguro, revisando aspectos relacionados con la afiliación a la ARL, la prevención de riesgos físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales, además de la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Asimismo, deberán identificar posibles casos de violencia basada en género, acoso laboral o acoso sexual, revisar la existencia de protocolos de prevención y orientar a las personas afectadas sobre los mecanismos de denuncia y protección previstos en la legislación vigente.
La metodología también fija obligaciones para los inspectores con el fin de proteger los derechos tanto del empleador como de la persona trabajadora.
Las visitas deberán realizarse con funcionarios plenamente identificados, portar credenciales oficiales y levantar un acta detallada de cada diligencia. Además, cuando sea posible, participarán al menos dos funcionarios para garantizar transparencia y seguridad jurídica durante el procedimiento.
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El Ministerio también ordenó que las actuaciones respeten principios como la confidencialidad, la protección de la intimidad del hogar, la no revictimización, el enfoque diferencial y la buena fe entre las partes. Las entrevistas con las trabajadoras podrán realizarse de manera separada para evitar presiones y garantizar libertad de expresión durante la inspección.