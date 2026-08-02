Cuánto cuesta abrir una franquicia de Offcorss en Colombia: estos son los requisitos

Invertir en una franquicia suele ser una de las alternativas más buscadas por quienes quieren emprender con una marca ya posicionada, reducir parte del riesgo de iniciar un negocio desde cero y generar ingresos a largo plazo.
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En ese mercado, Offcorss reveló cuánto cuesta abrir uno de sus puntos de venta en Colombia, cuáles son los requisitos que exige a los inversionistas y por qué no cualquier interesado puede convertirse en franquiciado.
Yanet Londoño, presidenta de la compañía, dio detalles a Valora Analitik sobre los requisitos con los que la marca busca acelerar su expansión en Colombia y fortalecer su presencia en nuevos mercados internacionales.
Yanet Londoño, presidenta de Offcorss
La empresa, especializada en moda infantil, lleva 30 años desarrollando este modelo de negocio y hoy considera que las franquicias son una de las principales herramientas para crecer en las regiones, donde el conocimiento del consumidor local resulta determinante para el éxito de cada tienda.
Londoño explicó que la estrategia de expansión continuará durante 2026 con la apertura de nuevas tiendas, varias de ellas bajo este esquema, y detalló cuánto debe invertir un empresario interesado en convertirse en franquiciado.
¿Cuánto cuesta abrir una franquicia de Offcorss?
Según la presidenta de Offcorss, la inversión estimada es de cerca de $4 millones por metro cuadrado del establecimiento. Ese valor incluye el montaje integral del punto de venta, el diseño de la tienda, la adecuación del local y el inventario inicial necesario para comenzar la operación.
«La inversión son más o menos $4 millones por metro cuadrado. En esa inversión está todo lo que es el layout de la tienda y todo el tema de inventario, o sea, todo lo que se requiere para el montaje de una tienda», explicó Londoño.
Además del capital, la compañía acompaña permanentemente a sus franquiciados para mantener una comunicación directa con el mercado y entender los cambios en el comportamiento del consumidor.
«La marca hace el acompañamiento a ese franquiciado para que siempre estemos en contacto directo con el consumidor y el mercado», agregó.
No cualquier inversionista puede abrir una tienda Offcorss. De acuerdo con la presidenta de la compañía, uno de los principales requisitos es contar con experiencia en el negocio del retail y en la administración de puntos de venta.
«Debe ser un franquiciado que sepa de retail, que conozca el manejo del consumidor y del punto de venta. No es abrirle la tienda a la esposa o a un familiar; debe verlo realmente como un negocio», afirmó.
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La empresa también exige que el inversionista tenga capacidad para operar al menos tres tiendas, ya que considera que el modelo de negocio alcanza mejores resultados cuando existe una estructura empresarial más sólida.
«Se necesita que ese franquiciado tenga una unidad de negocio mínima de tres tiendas; menos de tres tiendas no nos sirve porque el modelo funciona para que tenga ese potencial», explicó Londoño.
Para la compañía, el conocimiento que tienen los empresarios locales sobre cada región es una de las principales ventajas del modelo.
Londoño explicó que cada zona del país tiene hábitos de consumo diferentes, por lo que trabajar con aliados regionales permite adaptar mejor la oferta comercial sin perder la identidad de la marca.
«Cada región es como un país. La costa se comporta diferente al interior y los gustos también cambian. El franquiciado hace parte del diseño de las colecciones, del conocimiento del consumidor y del servicio que se presta en el punto de venta», señaló.
Según la ejecutiva, esa cercanía con el mercado ha sido una de las razones por las que Offcorss ha logrado consolidar su crecimiento mediante franquicias durante tres décadas.
El plan de expansión de Offcorss en 2026
La estrategia de franquicias hace parte del plan de crecimiento que la empresa viene ejecutando desde hace tres años.
En 2024 la marca abrió 12 tiendas, en 2025 inauguró ocho y para 2026 proyecta abrir nueve nuevos puntos de venta, de los cuales seis estarán en Colombia y tres en mercados internacionales.
Actualmente, Offcorss cuenta con 126 tiendas en Colombia, de las cuales el 60 % son propias y el 40 % operan bajo el modelo de franquicia. Además, tiene cerca de 300 puntos de venta adicionales entre grandes superficies y tiendas multimarca, junto con su canal de comercio electrónico.
Precisamente, la compañía considera que las franquicias seguirán siendo uno de los principales motores de expansión tanto dentro como fuera del país.
En el mercado internacional, Londoño explicó que la empresa busca inversionistas locales que conozcan las particularidades de cada país y puedan replicar el modelo que ha funcionado en Colombia.
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«No es lo mismo exportar que tener presencia. Lo que buscamos son inversionistas que conozcan cómo llegar al consumidor de su país, que entiendan la legislación y sepan cómo operar un negocio allí», concluyó.