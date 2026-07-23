Hace más de cuatro décadas, Offcorss nació en Medellín con una idea sencilla: transformar la ropa infantil, que hasta entonces estaba dominada por diseños tradicionales y pocos colores.
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Lo que comenzó en 1979 como una apuesta del empresario Juan Camilo Hernández hoy se consolidó como una de las marcas más reconocidas del país en moda infantil y ahora prepara una nueva etapa de crecimiento que incluye la apertura de tiendas dentro y fuera de Colombia, además de una fuerte incursión en un segmento donde hasta hace pocos años prácticamente no tenía presencia: el calzado especializado para niños.
En entrevista con Valora Analitik, Yanet Londoño, presidenta de Offcors, confirmó que la compañía mantendrá su plan de expansión durante 2026 con la apertura de nueve nuevas tiendas, de las cuales seis estarán en Colombia y tres en mercados internacionales, mientras impulsa una estrategia para convertir el calzado en uno de los principales motores de crecimiento del negocio.
Offcorss mantiene su crecimiento pese al mayor costo de producir en Colombia
La empresa paisa llega a esta nueva fase después de un primer semestre positivo. Según Londoño, Offcorss registra un crecimiento de 8,4 % durante la primera mitad del año y espera cerrar 2026 con un incremento en ventas de entre 9 % y 12 %, dependiendo del comportamiento del consumo en los próximos meses.
Sin embargo, reconoce que el entorno continúa siendo desafiante para una compañía cuya producción sigue concentrada en el país.
«El impacto está en la mano de obra, sobre todo para marcas como la nuestra, donde el 97 % de la producción es nacional. Tenemos cerca de 45 maquiladores y el incremento del salario elevó significativamente esos costos, lo que hace más difícil cuidar el margen sin trasladar ese aumento al consumidor», explicó la directiva a Valora Analitik.
Pese a ello, aseguró que el consumo no se ha frenado por completo, aunque sí ha cambiado el comportamiento de los compradores, quienes hoy adquieren menos prendas por visita en comparación con años anteriores.
El plan de expansión de Offcorss en Colombia y el exterior
La expansión física seguirá siendo una prioridad para la compañía, incluso en un contexto donde el comercio electrónico gana cada vez más participación.
Actualmente Offcorss cuenta con 126 tiendas en Colombia, de las cuales 60 % son propias y 40 % operan bajo el modelo de franquicia. A esto se suman cerca de 300 puntos de venta entre grandes superficies y comercios multimarca, además de su canal de comercio electrónico.
La presidenta de la empresa explicó que el plan de crecimiento no se ha detenido en los últimos años: «En 2024 abrimos 12 tiendas, en 2025 fueron ocho y este año vamos a abrir nueve más. Seis serán nacionales y tres internacionales», afirmó.
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Aunque el comercio electrónico sigue creciendo, Offcorss considera que las tiendas continúan siendo fundamentales para su estrategia comercial.
Para Londoño, el consumidor infantil todavía necesita la experiencia física para probar prendas y calzado, mientras que los padres combinan cada vez más los canales digitales y presenciales.
«En los próximos años vamos a ser completamente omnicanal. El consumidor quiere tocar el producto, medírselo y, al mismo tiempo, comprar por internet cuando lo necesita. Ambos canales conviven muy bien», señaló la directiva.
La ejecutiva agregó que muchos clientes compran en línea y recogen en tienda, mientras otros realizan la compra en el establecimiento físico y solicitan posteriormente el envío a domicilio, una dinámica que fortalece la integración entre ambos canales.
El nuevo negocio de Offcorss para seguir creciendo
Más allá de la expansión comercial, la gran apuesta estratégica de la compañía será el desarrollo del calzado especializado para niños, una categoría que hace apenas siete años prácticamente no existía dentro de la marca.
«Hace siete años el calzado no existía para nosotros. Empezamos a desarrollar una línea diseñada específicamente para el pie del niño, pensando en su crecimiento, comodidad, seguridad y transpiración. Encontramos un océano azul porque ese tipo de producto prácticamente no estaba en el mercado», explicó Londoño.
La apuesta ya empieza a reflejarse en los indicadores internos. Actualmente el calzado representa 12 % de las ventas de Offcors, pero la meta para este año es elevar esa participación al 15 %, mientras que en el mediano plazo esperan alcanzar 25 % del negocio total.
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Además del crecimiento en ventas, la empresa quiere ganar protagonismo dentro del mercado nacional: «Hoy aparecemos en la sexta posición dentro de la categoría de calzado y queremos llegar al quinto lugar», aseguró la presidenta de la compañía.
Espere este fin de semana la entrevista completa con la presidenta de Offcorss.