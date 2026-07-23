Antioquia perdió el liderazgo en remesas: esta es la región que ahora recibe más dinero del exterior

Las remesas que envían millones de colombianos desde el exterior siguen batiendo récords y ya representan una de las principales fuentes de ingreso de divisas para el país. Sin embargo, ese crecimiento también está cambiando el mapa de los recursos que llegan a los hogares.
Lea también: Medellín tiene salarios por encima del promedio nacional, pero enfrenta un reto con las renuncias
Antioquia dejó de ser la región que más remesas recibe en Colombia y fue superada por el occidente del país, una transformación que refleja nuevos patrones migratorios y cambios en la forma como los colombianos reciben el dinero enviado por sus familiares.
El cambio fue revelado por Carlos Murcillo, director de Negocio Masivo de Western Union, durante una entrevista con Valora Analitik en el marco de la alianza con Negocios Ditu la plataforma digitual de Caracol TV, en la que explicó que la evolución del mercado de remesas no solo está marcada por el aumento de los montos enviados, sino también por una redistribución geográfica de esos recursos.
El mapa de las remesas en Colombia cambió
Durante varios años, Antioquia figuró entre las regiones con mayor recepción de remesas, junto con el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Sin embargo, esa tendencia comenzó a modificarse.
«Hoy en día la región que más recibe remesas del extranjero es el occidente del país», aseguró Murcillo durante la conversación con Valora Analitik.
El directivo agregó que Norte de Santander también ha ganado protagonismo debido a su ubicación fronteriza, mientras que el Eje Cafetero y el centro del país continúan entre las zonas con mayor recepción de estos recursos.
Según Murcillo, el cambio no significa necesariamente que lleguen menos recursos al departamento, sino que los canales utilizados por los antioqueños para recibir dinero desde el exterior han evolucionado.
Norte de Santander también se ha convertido en un jugador importante por su cercanía con la frontera, mientras que el Eje Cafetero y el centro del país siguen teniendo una participación relevante. En el caso de Antioquia, el consumidor es un poco más especializado: ya no utiliza tanto el servicio tradicional de remesas, sino que recibe los recursos directamente en su cuenta bancaria y opera con su banco desde el exterior. Eso genera una diferencia importante en la percepción del ingreso de remesas», agregó el experto.
Es decir, una parte de los recursos que antes ingresaban por empresas especializadas ahora llega directamente a través del sistema financiero, modificando las estadísticas de algunos operadores del mercado.
Puede interesarle: Estos trabajadores aún podrán pasarse de fondos privados a Colpensiones tras el cierre de la ventana pensional
El crecimiento del mercado ha sido tal que las remesas alcanzaron un nivel histórico para la economía colombiana dado que Colombia está recibiendo más de US$1.200 millones mensuales en remesas, una cifra que ya supera los ingresos generados por las exportaciones de petróleo en algunos meses y que convierte a estos recursos en uno de los principales motores de entrada de divisas al país.
Para Murcillo, detrás de ese comportamiento hay varios factores: «Hay un factor político del país que ha generado una migración constante de salida de personas al extranjero. Para nosotros el tema de las remesas se ha vuelto uno de los factores más importantes dentro del ecosistema económico del país porque definitivamente es lo que le permite a las personas mantenerse y subsistir», afirmó.
El ejecutivo añadió que las flexibilizaciones migratorias en algunos destinos y la búsqueda de mejores oportunidades laborales continúan impulsando el crecimiento del mercado.
¿A qué se destina el dinero de remesas que se recibe en Colombia?
Aunque el volumen de remesas continúa creciendo, su destino sigue siendo prácticamente el mismo. Murcillo explicó que la mayor parte de quienes reciben estos recursos pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, por lo que el dinero suele convertirse en un ingreso básico para las familias: «La remesa se vuelve ese salario de la persona. Se utiliza para vivienda, servicios públicos, necesidades básicas y mercado», indicó.
Ese comportamiento explica por qué las remesas tienen un efecto directo sobre el consumo interno y sobre la economía de miles de hogares colombianos.
En cuanto al origen de los recursos, Estados Unidos y España continúan siendo los principales países desde donde los colombianos envían dinero hacia sus familias.
No obstante, Murcillo señaló que también han cobrado importancia corredores regionales como Chile, Ecuador, Panamá y México, mientras que comienza a observarse un fenómeno que antes era poco frecuente: el crecimiento de las remesas que salen desde Colombia hacia otros países.
El directivo explicó que la llegada de población migrante y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas para enviar dinero a billeteras digitales en el exterior han impulsado esa tendencia.
Pese a la caída del dólar frente al peso colombiano durante los últimos meses, Western Union mantiene una perspectiva positiva para el negocio de remesas.
La compañía estima que durante 2026 el mercado colombiano crecerá entre 1,4 % y 1,7 %, lo que permitiría cerrar el año con un flujo cercano a US$13.500 millones o US$14.000 millones enviados desde el exterior.
También puede leer: DIAN aclara quiénes pagarían el impuesto al patrimonio y cómo contará la vivienda en el cálculo
Para Murcillo, aunque una tasa de cambio más baja puede hacer que algunos migrantes retrasen temporalmente sus envíos esperando una mejor cotización del dólar, las remesas seguirán consolidándose como un soporte fundamental para millones de hogares colombianos y como uno de los principales motores de ingreso de divisas para la economía nacional.