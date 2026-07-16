Medellín tiene salarios por encima del promedio nacional, pero enfrenta un reto con las renuncias

La ciudad de Medellín ofrece remuneraciones superiores a las que se observan en el conjunto del país, pero ese mejor desempeño salarial no ha sido suficiente para evitar que muchos trabajadores decidan cambiar de empleo.
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Un análisis de la plataforma de recursos humanos Buk encontró que la mediana salarial en la capital antioqueña supera el promedio nacional, mientras que el 57,8 % de las desvinculaciones corresponde a renuncias voluntarias, una señal de que factores como el bienestar, las oportunidades de crecimiento y la calidad del empleo pesan cada vez más en la decisión de permanecer en una empresa.
De acuerdo con un análisis de Buk, elaborado con más de 33.000 registros laborales, la mediana salarial de los trabajadores vinculados a empresas de Medellín que hacen parte de su base de datos se ubica alrededor de los $4,45 millones mensuales, un nivel superior al observado en el promedio nacional de la plataforma.
La investigación también muestra que Medellín cerró 2025 con una rotación laboral del 3,1 %, ligeramente inferior al promedio nacional, que fue del 3,2 %. Sin embargo, más de la mitad de quienes abandonan una empresa lo hacen por decisión propia y no por despidos o terminación de contratos.
«En Medellín contamos con un mercado laboral que presenta una rotación menor a los promedios nacionales y salarios más competitivos, pero que a su vez nos recuerda que aún persisten desafíos relacionados a mejorar la calidad del empleo, cerrar brechas salariales, especialmente de género, y fortalecer a las medianas y pequeñas empresas para que puedan generar oportunidades laborales más sostenibles«, afirmó Gabriela Durán, country manager de Buk en Colombia.
Los millennials son quienes más ganan, pero también quienes más renuncian en Medellín
El estudio identificó diferencias importantes según la generación a la que pertenecen los trabajadores.
Los millennials o Generación Y, integrada aproximadamente por personas nacidas entre 1981 y 1996 (hoy entre 30 y 45 años), registran la mediana salarial más alta, con $4.971.114, pero también presentan la mayor proporción de renuncias voluntarias, con 59,7 %.
Por su parte, la Generación X —trabajadores nacidos entre 1965 y 1980, actualmente entre 46 y 61 años— alcanza una mediana salarial de $4.659.505, mientras que el 54,5 % de sus desvinculaciones corresponde a renuncias voluntarias.
Entre tanto, la Generación Z o centennials, conformada por personas nacidas aproximadamente entre 1997 y 2012 y que hoy tienen entre 18 y 29 años dentro del mercado laboral, registra la mediana salarial más baja ($4.090.932), aunque exhibe una de las tasas más altas de renuncia voluntaria, con 57,3 %.
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Los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964 y próximos al retiro o aún activos laboralmente, muestran el comportamiento más estable: reciben una mediana salarial de $4.411.118 y solo el 42 % de sus salidas corresponde a renuncias voluntarias.
Los resultados sugieren que, especialmente entre los trabajadores más jóvenes, el salario dejó de ser el único elemento determinante para permanecer en una organización. Aspectos como el desarrollo profesional, la flexibilidad laboral, el ambiente de trabajo y las oportunidades de crecimiento adquieren cada vez mayor relevancia.
Las mujeres renuncian más, pese a registrar menor rotación general
El estudio también encontró diferencias por género. Los hombres representan el 52,8 % de la fuerza laboral analizada y registran una mediana salarial de $4.455.785, mientras que las mujeres concentran el 47,2 % y perciben una mediana de $4.450.897. Aunque la diferencia en ingresos es reducida, el comportamiento frente a las renuncias cambia de manera significativa.
Según Buk, el 60,8 % de las desvinculaciones de mujeres ocurre por decisión propia, frente al 55,1 % observado entre los hombres. Al mismo tiempo, la rotación general femenina es menor (2,8 %) que la masculina (3,4 %), lo que evidencia que, cuando las mujeres abandonan una empresa, con mayor frecuencia lo hacen por voluntad propia.
Otro hallazgo llamativo del estudio es que las micro y pequeñas empresas presentan la mediana salarial más alta, con $4.993.726, superando incluso a compañías medianas y grandes.
Sin embargo, también registran la mayor rotación laboral, con 3,5 %. En comparación, las empresas medianas alcanzan una mediana salarial de $4.671.726 y las grandes de $4.272.105, aunque ambas comparten una rotación del 3,1 %, equivalente al promedio de Medellín.
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Para Buk, estos resultados demuestran que la ciudad cuenta con un mercado laboral competitivo, pero que el siguiente reto para las organizaciones será fortalecer la experiencia del colaborador y generar condiciones que favorezcan su permanencia.