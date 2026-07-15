Las señales que anticipan la quiebra de una pequeña empresa: estudio revela los errores más comunes

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) no suelen entrar en crisis por un único error. Por el contrario, la combinación de problemas financieros, decisiones administrativas deficientes y una débil planeación puede convertirse en la antesala de la insolvencia.
Lea también: Los documentos falsos creados con IA ponen en alerta a las empresas: así funciona este fraude
Así lo concluye una investigación desarrollada por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), por solicitud de la firma TYKE, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).
El estudio buscó identificar cuáles son los factores que explican la insolvencia empresarial en Bogotá y generar herramientas que permitan a las empresas detectar señales tempranas de riesgo antes de llegar a una crisis financiera.
Para ello, los investigadores analizaron una muestra de 437 pymes mediante una encuesta de 37 preguntas, que evaluó aspectos relacionados con liquidez, endeudamiento, patrimonio, gestión de riesgos, sostenibilidad operativa, gobernanza, capacidad de adaptación y conocimiento financiero y jurídico.
Uno de los principales hallazgos del estudio es que la vulnerabilidad empresarial responde a múltiples causas y no a un único problema financiero.
Según la investigación, la insolvencia suele ser el resultado de la acumulación de debilidades relacionadas con la liquidez, la gestión administrativa, la estructura organizacional y la operación diaria del negocio.
«La vulnerabilidad empresarial no apunta a un único factor. Es el resultado de la interacción de debilidades operativas, de manejo de la liquidez, de gestión y de estructura organizacional», explicó Javier Cadena, profesor investigador del CESA y líder del proyecto.
El académico destacó que la investigación utilizó dos modelos econométricos complementarios para determinar los factores que más inciden en la insolvencia de las pymes bogotanas.
Estas son las principales señales de alerta de quiebra de una pequeña empresa
El estudio identificó varios factores que incrementan significativamente el riesgo de que una pyme entre en crisis financiera.
Puede interesarle: Los trabajadores que las empresas no pueden despedir sin justa causa: esto dijo la Corte Suprema
Entre los principales aparecen:
- Alto nivel de endeudamiento frente a los ingresos.
- Crecimiento de los gastos por encima del aumento de las ventas.
- Reducción significativa del personal con contrato a término indefinido.
- Dificultades para recuperar la cartera de clientes.
- Utilizar recursos personales para pagar obligaciones de la empresa.
- Incremento sostenido en los costos de las materias primas.
- Presión financiera derivada del impuesto del 4×1.000.
- Llevar la contabilidad directamente por parte del propietario.
- Buscar asesoría financiera únicamente cuando la empresa ya enfrenta problemas.
La investigación también encontró otros riesgos complementarios, como la elaboración poco frecuente de reportes financieros, el financiamiento mediante préstamos informales, la dependencia del crédito de proveedores, la ausencia de seguros empresariales, gestionar los riesgos únicamente cuando aparece una crisis y concentrar la toma de decisiones exclusivamente en entornos familiares.
Las prácticas que ayudan a evitar una crisis en una pyme
Así como identificó factores de riesgo, el estudio también encontró prácticas que aumentan la probabilidad de que una empresa permanezca estable en el tiempo.
Entre ellas sobresalen la preparación estratégica frente a cambios del mercado, el control permanente de los gastos, financiar el crecimiento con utilidades propias y contratar seguros integrales para proteger la operación.
También se consideran factores de protección mantener horizontes de liquidez entre 91 y 180 días, obtener una mayor proporción de ingresos provenientes de la operación principal del negocio, contratar empresas especializadas para llevar la contabilidad y la revisoría fiscal, implementar planes formales de gestión de riesgos y contar con una junta directiva o esquemas de gobernanza colegiada.
Para Karen Jerez Rojas, Business Development de TYKE, el principal aporte del estudio consiste en ayudar a las empresas a identificar señales tempranas antes de que la situación financiera se vuelva irreversible.
«Creemos que los hallazgos de esta investigación pueden aportar muchísimo al tejido empresarial, especialmente si se traducen en mejores herramientas de diagnóstico, acompañamiento y toma de decisiones. La meta no es mirar la crisis cuando ya ocurrió, sino identificar señales tempranas y abrir caminos para que más empresas puedan sostenerse, reorganizarse y, por supuesto, crecer», afirmó.
También puede leer: Mineros anuncia importante ampliación de recompra de acciones en Colombia y Canadá: estas son las condiciones
Los investigadores señalaron que los resultados constituyen un primer paso para comprender mejor el fenómeno de la insolvencia empresarial en Colombia.