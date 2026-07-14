Los documentos falsos generados con inteligencia artificial se están convirtiendo en una de las principales amenazas para las empresas que realizan procesos de verificación de identidad en canales digitales.
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La sofisticación alcanzada por los llamados deepfakes ya no solo permite crear rostros o videos falsos, sino también pasaportes, licencias de conducción y documentos de identidad capaces de engañar controles tradicionales.
La alerta fue lanzada por LexisNexis Risk Solutions, que advirtió que uno de cada 100 procesos fallidos de verificación de identidad ya involucra un documento, imagen o video de prueba de vida creado con inteligencia artificial.
La compañía señaló además que los ataques mediante este tipo de tecnología crecieron 180 % frente al año anterior, una tendencia que continúa acelerándose.
El fenómeno preocupa especialmente porque el número de verificaciones digitales sigue aumentando. De acuerdo con estimaciones de Juniper Research, durante 2026 se realizarán alrededor de 100.400 millones de comprobaciones digitales de identidad en todo el mundo, un crecimiento anual del 16 %, lo que amplía el potencial de estos ataques.
¿Cómo funciona este fraude con inteligencia artificial?
Los delincuentes utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa para crear documentos de identidad prácticamente idénticos a los originales o manipular fotografías y videos utilizados durante los procesos de autenticación digital.
El objetivo es superar las validaciones de identidad que realizan bancos, aseguradoras, plataformas de comercio electrónico, entidades financieras y empresas de distintos sectores para abrir cuentas, autorizar transacciones o vincular nuevos clientes.
Oscar Flores, consultor en Fraude e Identidad de LexisNexis Risk Solutions, explicó que estos ataques representan un reto cada vez mayor para las compañías.
«Los deepfakes complican enormemente la verificación de identidad digital. Proteger contra este aumento de ataques requiere una línea sólida de defensa que incorpore una captura de extremo a extremo, análisis de fraude y comprobaciones de pruebas de vida. Incluso la más pequeña brecha en tus defensas es como una ventana abierta por la que un estafador puede trepar».
Según la firma, los ciberdelincuentes utilizan estos documentos para crear cuentas falsas, apropiarse de cuentas existentes, realizar pagos no autorizados, efectuar compras fraudulentas, retirar dinero, lavar activos e incluso aprovechar incentivos destinados a nuevos usuarios.
¿Qué documentos son los más falsificados?
El análisis de LexisNexis muestra que los delincuentes prefieren documentos oficiales que puedan reutilizarse en múltiples operaciones. Entre los más falsificados se encuentran los pasaportes, licencias de conducción y documentos nacionales de identidad.
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Además, los documentos más buscados corresponden a países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, debido a su aceptación internacional en procesos de verificación.
A diferencia de las falsificaciones tradicionales, los documentos creados con inteligencia artificial presentan pequeños errores distribuidos en múltiples elementos de seguridad, lo que dificulta identificarlos durante una revisión visual convencional.
Flores explicó que hoy las empresas necesitan sistemas capaces de analizar cientos de características de seguridad de manera simultánea.
«Los deepfakes altamente realistas requieren un examen forense de cientos de características de seguridad: estructura del documento, integridad de la imagen, hologramas, grabado y microtexto. Los deepfakes suelen fallar por varias fallas menores, a diferencia de las falsificaciones físicas que fallan en un problema importante, pero no son fáciles de detectar a simple vista».
En el caso de fotografías y videos, las plataformas también deben verificar aspectos casi imperceptibles para una persona.
Entre ellos están micromovimientos de los músculos faciales, reflejos naturales de la luz sobre el rostro, tono y textura de la piel, manipulación digital de imágenes e intentos de inyección de contenido falso durante las verificaciones biométricas.
La investigación señala que las soluciones de verificación de identidad ya no pueden depender únicamente de revisar un documento de identidad.
Shane O’Sullivan, analista de investigación de Juniper Research, afirmó que las plataformas deberán integrar múltiples tecnologías en un mismo proceso para responder a la evolución del fraude.
«Las soluciones efectivas dependen de la coordinación de la autenticación de documentos, la detección biométrica de pruebas de vida y el análisis de riesgos en tiempo real dentro de un único flujo de trabajo».
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El especialista añadió que el éxito de los sistemas de prevención dependerá de su capacidad para identificar amenazas avanzadas como identidades sintéticas y deepfakes, sin aumentar los tiempos de validación para los usuarios legítimos.