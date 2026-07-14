Ya es posible importar productos desde China por menos de $1 millón: así es el paso a paso

Importar productos desde China ya no es una alternativa reservada para grandes empresas. Gracias a un modelo de contenedores compartidos y al uso de plataformas tecnológicas especializadas, hoy es posible comenzar una operación de importación con inversiones desde $800.000, dependiendo del producto y del volumen del pedido.
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La tendencia coincide con el crecimiento del comercio exterior colombiano. De acuerdo con el DANE, las importaciones del país alcanzaron US$6.709,3 millones en abril de 2026, un aumento de 15,8 % frente al mismo mes del año anterior. China se mantuvo como el principal país de origen de las compras externas de Colombia, con una participación cercana al 25,7 % del total importado.
Este mayor dinamismo ha impulsado el interés de emprendedores que buscan iniciar un negocio mediante la importación de mercancías, pero sin asumir el costo de traer un contenedor completo.
¿Cómo funciona importar desde China con menos de $1 millón?
El modelo consiste en que varios compradores consoliden sus productos dentro de un mismo contenedor marítimo y compartan los costos de transporte internacional, nacionalización y logística.
De esta manera, cada importador solo paga por el espacio que ocupa su mercancía, lo que hace posible iniciar con pedidos pequeños, incluso equivalentes a una sola caja, dependiendo del producto.
Juan Carlos Caycedo, fundador del Círculo de Importadores (CDI) y creador de Importools, explicó que este esquema permite validar un negocio antes de realizar inversiones mayores.
«El contenedor compartido cambia la lógica de la importación porque permite traer cantidades pequeñas con costos parecidos a los de una compra mayorista. Para alguien que está empezando, eso significa poder validar un producto en el mercado colombiano antes de comprometer más capital», precisó Caycedo.
Paso a paso para comenzar a importar con contenedores compartidos
Quienes quieran iniciar el proceso pueden hacerlo directamente desde la plataforma Importools, desarrollada para acompañar al usuario durante toda la operación de importación.
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El proceso contempla los siguientes pasos:
- Crear una cuenta en la plataforma ingresando los datos personales y de entrega de la mercancía. El RUT es opcional para el registro inicial.
- Buscar un producto y analizar si tiene potencial comercial mediante herramientas de inteligencia artificial que ayudan a identificar oportunidades de negocio.
- Cotizar la importación, calculando costos de compra, transporte, impuestos y márgenes antes de hacer la inversión.
- Consolidar los pedidos en un casillero internacional en China cuando se trate de compras pequeñas, para aprovechar el modelo de contenedor compartido.
- Hacer seguimiento en tiempo real a la carga hasta su llegada a Colombia desde un panel de control.
La plataforma también ofrece soporte especializado para resolver dudas durante el proceso y una demostración gratuita para quienes deseen conocer su funcionamiento antes de contratar el servicio.
Importools señala que la plataforma permite gestionar la importación de una amplia variedad de mercancías provenientes de China, siempre que estén permitidas por la normativa colombiana y cumplan los requisitos exigidos por las autoridades competentes.
Además de facilitar la búsqueda de proveedores internacionales, el sistema ayuda a estimar los costos de importación y conectar a los usuarios con operadores logísticos para realizar el proceso.
Cuando un producto requiere registros sanitarios, permisos especiales o vistos buenos de entidades como el Invima, el ICA u otras autoridades, esos requisitos deben cumplirse antes de la nacionalización de la mercancía, tal como lo establece el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Aunque el modelo reduce significativamente el capital de entrada, los expertos advierten que importar sin conocimiento sigue siendo uno de los principales motivos de pérdida para quienes comienzan.
Errores como escoger proveedores poco confiables, subestimar los costos logísticos, incumplir requisitos legales o elegir productos sin demanda pueden hacer fracasar una operación.
Para enfrentar esos riesgos, Importools reúne en una sola plataforma funciones como validación de proveedores, análisis de demanda, cálculo de rentabilidad, seguimiento de la carga y estimación de impuestos. Según la empresa, estas herramientas pueden reducir hasta en 90 % los riesgos asociados a una importación.
¿Es necesario tener empresa?
De acuerdo con Importools, una persona natural puede importar utilizando la plataforma. Sin embargo, cuando las operaciones se vuelven recurrentes, recomienda formalizar la actividad para acceder a beneficios tributarios y logísticos.
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Actualmente, la compañía opera principalmente en las importaciones desde China hacia Colombia y proyecta expandir sus servicios hacia mercados como México, Perú, Ecuador y Chile, impulsada por el creciente interés de emprendedores latinoamericanos en este tipo de negocios.