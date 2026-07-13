Este es el nuevo mercado que recomienda UBS por potencial alza de las acciones

Las acciones de India vuelven a ganar protagonismo en las recomendaciones de UBS. El banco de inversión decidió elevar su perspectiva sobre la renta variable del país de Neutral a Atractiva, al considerar que la reciente corrección del mercado abrió una oportunidad de entrada y que las condiciones económicas comenzarían a mejorar durante los próximos meses.
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La entidad sostiene que, pese al incremento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán y a la volatilidad que han generado en los mercados internacionales, existen fundamentos suficientes para esperar un repunte de las acciones indias durante los próximos 12 meses.
Entre ellos destacan una aceleración del crecimiento económico, mejores perspectivas para las utilidades corporativas y una eventual recuperación de los flujos de inversión extranjera.
El cambio de recomendación forma parte del más reciente informe diario del Chief Investment Office de UBS, en el que la firma revisó sus perspectivas sobre distintos mercados globales en medio del nuevo episodio de incertidumbre provocado por el conflicto en Oriente Medio.
UBS considera que India dejó atrás su peor momento
Según UBS, el mercado bursátil indio venía atravesando un periodo de bajo desempeño frente a otros mercados emergentes. Desde el máximo alcanzado en septiembre de 2024, el índice Nifty 50 acumuló un rezago cercano a 60 puntos porcentuales frente al MSCI Emerging Markets Asia, debido a que gran parte del capital internacional se dirigió hacia empresas vinculadas con inteligencia artificial y semiconductores.
A diferencia de esos mercados, India mantiene una mayor exposición a sectores tradicionales como servicios financieros, consumo, salud, industria y servicios, lo que limitó su desempeño relativo durante los últimos dos años.
Sin embargo, UBS considera que ese comportamiento ahora juega a favor de los inversionistas. La firma afirma que la debilidad relativa creó un punto de entrada más atractivo y coincide con una mejora gradual del ciclo económico del país.
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Los estrategas de UBS prevén que la economía india continúe fortaleciéndose gracias a una reducción de las presiones derivadas de los precios de la energía, una recuperación de la inversión en infraestructura y un mayor efecto de las políticas fiscales de apoyo implementadas por el Gobierno.
La entidad también considera que las valoraciones actuales lucen más razonables que hace algunos meses y que las utilidades empresariales volverían a crecer a tasas de dos dígitos durante los próximos dos años, un factor que podría respaldar un nuevo avance de las acciones.
Otro elemento que favorece el escenario es el bajo posicionamiento de los inversionistas internacionales. UBS estima que, si regresan los flujos de capital extranjero y las ganancias corporativas evolucionan como espera el mercado, el índice Nifty 50 tendría espacio para volver a probar sus máximos anteriores en un horizonte de 12 meses.
La tensión con Irán sigue siendo un riesgo, pero UBS mantiene el optimismo
El informe reconoce que la reciente escalada entre Estados Unidos e Irán añade incertidumbre para los mercados internacionales, especialmente por el impacto que un petróleo más caro puede tener sobre economías importadoras de energía como India.
No obstante, UBS considera que ambas partes mantienen incentivos para evitar una guerra abierta y espera una desescalada gradual del conflicto en el mediano plazo. Bajo ese escenario, el banco anticipa que los precios del petróleo tenderían a moderarse, reduciendo uno de los principales obstáculos macroeconómicos para la economía india.
Aunque mejoró su recomendación, UBS advierte que la inversión en acciones indias no está exenta de riesgos.
Entre los principales desafíos menciona la limitada exposición del mercado bursátil del país al ciclo global de inversión en inteligencia artificial, la posible volatilidad de la rupia y la incertidumbre geopolítica derivada de los conflictos internacionales.
Aun así, la entidad considera que el balance riesgo-retorno volvió a ser favorable y recomienda que los inversionistas globales con poca o ninguna exposición a India evalúen incorporar una participación de baja magnitud dentro de un portafolio diversificado.
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La revisión de UBS contrasta con la cautela que ha predominado en parte del mercado durante los últimos meses. Mientras algunos inversionistas concentraron su interés en compañías relacionadas con la inteligencia artificial y los semiconductores, el banco suizo considera que India ofrece ahora un mejor punto de entrada gracias a la mejora esperada de sus fundamentales económicos y empresariales, lo que podría traducirse en un nuevo ciclo alcista para sus acciones durante el próximo año.
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