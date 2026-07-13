Equipo de De la Espriella aterriza en Estados Unidos con una agenda centrada en comercio, inversión y economía

A menos de un mes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto, el gobierno electo de Abelardo De la Espriella comenzó su primera misión internacional con una agenda enfocada en fortalecer la relación con Estados Unidos y enviar señales de confianza a inversionistas, organismos multilaterales y autoridades económicas.
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La delegación, encabezada por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, ya inició reuniones en Washington D. C. con entidades clave para definir las prioridades económicas de la administración entrante.
La visita, que se extenderá entre Washington y Nueva York, reúne también al ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y al futuro ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quienes buscan consolidar una hoja de ruta en materia de comercio, inversión, financiamiento internacional y reactivación económica antes del inicio del nuevo gobierno.
Desde su salida de Bogotá, Restrepo confirmó el inicio de la gira a través de sus redes sociales: «¡Rumbo a Washington! Arranca nuestro camino para la misión de la Patria Milagro en Estados Unidos. Esto, bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella y en cumplimiento de nuestra agenda institucional», escribió el vicepresidente electo.
Banco Mundial, primera parada de la agenda en Estados Unidos
Uno de los primeros resultados del viaje fue la reunión sostenida este 13 de julio con las directivas del Grupo Banco Mundial, encuentro en el que participaron también representantes de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). Allí comenzaron a definirse las bases de cooperación entre ambas partes para el periodo 2026-2030.
Durante el encuentro, la delegación colombiana presentó las principales prioridades económicas del gobierno entrante, mientras los organismos multilaterales expusieron alternativas de acompañamiento técnico y financiero para respaldar diferentes proyectos de desarrollo en el país.
Según informó la Oficina de Prensa del presidente electo, la agenda incluyó un plan de consolidación fiscal, una estrategia de reactivación económica y la evaluación de distintas alternativas de financiamiento para el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se prevé avanzar en acuerdos concretos y sostener una reunión con el presidente del Grupo Banco Mundial para fortalecer la relación estratégica entre Colombia y el organismo.
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«Este encuentro en Washington es una señal clara del compromiso del Gobierno de la Patria Milagro con la responsabilidad fiscal, la transparencia y la búsqueda de alianzas internacionales que respalden la reactivación económica que Colombia necesita desde el primer día del nuevo gobierno», señaló el comunicado oficial.
Los avances alcanzados en esta reunión, precisó el equipo de De la Espriella, servirán como base para la reunión que sostendrán en Colombia el presidente electo Abelardo De La Espriella y la vicepresidenta Susana Cordeiro, en la que se espera formalizar una hoja de ruta de cooperación para acompañar al nuevo Gobierno desde el inicio de su mandato
Reuniones con el Gobierno de Estados Unidos
Además del encuentro con el Banco Mundial, la agenda contempla reuniones con funcionarios del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Energía, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y el Departamento de Comercio.
Aunque todavía no se ha informado el nivel jerárquico de todos los funcionarios estadounidenses que participarán en las reuniones, el objetivo será comenzar a construir hojas de ruta sobre cooperación bilateral, fortalecimiento del comercio, atracción de inversión y seguridad económica entre ambos países.
Paralelamente, la delegación colombiana tiene previsto reunirse con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como con empresarios e inversionistas interesados en ampliar sus operaciones en Colombia durante la nueva administración.
Acercamientos con congresistas de ambos partidos de Estados Unidos
La misión también incluye una intensa agenda política en el Capitolio estadounidense. Durante la semana, la delegación tendría previstas reuniones con cerca de 30 congresistas republicanos y demócratas. Entre los encuentros estarían los de los senadores y representantes Bernie Moreno, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Rubén Gallego y Henry Cuéllar, con quienes se abordarían temas relacionados con cooperación económica, inversión, seguridad y comercio bilateral.
«La prioridad consiste en garantizar que Estados Unidos continúe siendo el principal socio comercial y militar de Colombia», manifestó José Manuel Restrepo durante el inicio de la gira.
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Por su parte, Mauricio Gómez Amín aseguró que uno de los objetivos será fortalecer la confianza internacional en el nuevo gobierno: «Colombia tiene una oportunidad histórica para atraer inversión, conquistar nuevos mercados y consolidarse como un destino de talla mundial. Bajo el liderazgo de nuestro presidente electo trabajaremos para convertir ese potencial en resultados», afirmó el futuro ministro de Comercio.