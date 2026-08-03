Regasificadora SPEC terminó mantenimiento sin novedad: habrá disponibilidad de gas para enfrentar El Niño

La empresa SPEC LNG anunció hoy la finalización del mantenimiento anual programado de su terminal de regasificación en Cartagena dentro del cronograma previsto.
Tras cinco días de labores intensivas, la firma destacó que la planta restableció su operación plena, quedando disponible para fortalecer la confiabilidad del sistema energético colombiano durante el segundo semestre del año.
En un comunicado, SPEC señaló que los trabajos, que se desarrollaron entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026, se ejecutaron de manera segura y sin afectar el abastecimiento del sistema nacional.
Esta intervención de carácter preventivo incluyó mejoras planificadas en diversos equipos y sistemas, particularmente en la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU).
La programación de este mantenimiento se coordinó con generadores térmicos, autoridades del sector y usuarios para anticiparse al fenómeno de El Niño, dado que se proyecta que sus efectos sobre la hidrología sean más críticos durante el cuarto trimestre del año, momento en el que el respaldo de gas natural de la terminal será fundamental para la generación de energía.
“Gracias a esta intervención, la terminal está disponible para respaldar la demanda energética del país en los meses de mayor exigencia. La disciplina con la que ejecutamos estos procesos es la que nos ha permitido sostener indicadores de continuidad superiores al 99 % durante nueve años de operación”, dijo Julio Turizzo, gerente general de SPEC LNG.
El proceso fue registrado formalmente en el Sistema de Información de Mantenimientos e Intervenciones (SIMI) del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas). Según la firma, la coordinación permanente con los actores del sector energético garantizó que la ventana operativa se cumpliera sin contratiempos para los usuarios.
Con la culminación de estas obras, la infraestructura de SPEC LNG, operadora de la única terminal de regasificación de Colombia, queda plenamente operativa para atender de manera oportuna las necesidades de suministro de gas natural en lo que resta de 2026.
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