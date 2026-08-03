Banco de Bogotá integra plenamente a los clientes de Itaú: Así puede activar los nuevos servicios

Tras concluir exitosamente el proceso de migración este fin de semana, los clientes de banca personas provenientes de Itaú iniciaron una nueva etapa financiera bajo la plataforma del Banco de Bogotá.
Esta integración representa uno de los movimientos más significativos del sector bancario en el año, permitiendo a la entidad del Grupo Aval fortalecer su presencia en el mercado nacional.
Los nuevos usuarios y tienen a su disposición una de las infraestructuras financieras más robustas del país. Los clientes pueden realizar sus operaciones en una red que supera las 400 oficinas, más de 80.000 corresponsales bancarios y 2.700 cajeros de la red Aval distribuidos en todo el territorio colombiano.
Además, cuentan con el respaldo de un equipo de más de 11.000 colaboradores dispuestos para acompañar esta transición.
El perfeccionamiento de esta cesión de activos y pasivos, valorada en Colombia en aproximadamente $6,4 billones en activos y $4,5 billones en pasivos, consolida la posición competitiva del Banco de Bogotá.
Con esta operación, la entidad proyecta alcanzar una participación cercana al 12,8 % en el mercado hipotecario colombiano, sumando carteras de vivienda y consumo. Mientras tanto, Itaú enfocará sus esfuerzos en el segmento de personas jurídicas y banca corporativa.
Guía para la activación de canales digitales
Para que los usuarios puedan gestionar sus productos de manera eficiente, el Banco de Bogotá recomienda activar su banca móvil descargando la aplicación de la entidad financiera, donde está disponible una opción denominada «Vengo de Itaú».
La tarjeta débito física de Itaú dejó de operar el pasado 1 de agosto y los clientes deben solicitar un nuevo plástico físico en cualquier oficina sin costo. De forma complementaria, la aplicación permite hacer compras en línea, retiros sin tarjeta en cajeros de la Red Aval y uso en billeteras digitales como Apple Wallet o Google Pay.
A diferencia de las de débito, las tarjetas de crédito físicas de Itaú seguirán vigentes de forma temporal y podrán utilizarse con normalidad para compras y avances hasta que el cliente reciba el nuevo plástico del Banco de Bogotá.
Aunque el proceso contó con rigurosos controles tecnológicos y operativos, el banco reconoció que, dada la magnitud de la integración, se presentaron algunas situaciones puntuales durante las primeras horas que requirieron atención adicional.
No obstante, la entidad informó que reforzó de inmediato sus equipos técnicos y de servicio para resolver estos inconvenientes, logrando que el 100 % de los clientes y productos fueran integrados con éxito.
Finalmente, el banco hizo un llamado a la seguridad, recordando que nunca solicita claves, códigos de verificación o tokens a través de enlaces, correos o llamadas telefónicas, instando a los clientes a utilizar solo los canales de comunicación oficiales.
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