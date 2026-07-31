Banco de Bogotá confirma perfeccionamiento de cesión del negocio de banca de personas de Itaú

Banco de Bogotá informó al mercado que se perfeccionó la cesión de determinados activos, pasivos y contratos con enfoque en banca de personas por parte de Banco Itaú a su favor.
En el marco de la transacción, también se perfeccionó la cesión por parte de Banco Itaú Panamá de determinados activos, pasivos y contratos correspondientes a su negocio de banca de personas a favor de Banco de Bogotá (Panamá).
Cabe señalar que el valor de los activos transferidos en Colombia corresponde a $6,4 billones y el de los pasivos transferidos a $4,5 billones.
Por su parte, el valor de los activos transferidos en Panamá compete a US$4,8 millones y el de los pasivos transferidos en dicho país a US$103,4 millones.
Banco de Bogotá aclaró que “el precio de la transacción se determinó con base en el valor en libros de los activos y pasivos objeto de cesión, y se calculará como la diferencia entre los activos y pasivos transferidos, monto que podrá estar sujeto a ajustes de acuerdo con las condiciones contractuales pactadas en esta transacción”.
¿Qué sigue para Banco Itaú?
El banco comunicó que enfocará sus esfuerzos en el segmento de persona jurídica, integrando las capacidades de banca corporate y tesorería para acompañar a pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a multinacionales e instituciones públicas y financieras.
A esta propuesta se suman también sus filiales —Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Fiduciaria e Itaú Panamá— que complementan la oferta de soluciones financieras y permiten brindar un servicio más especializado e integral.
Esta nueva visión cuenta con el respaldo de los accionistas de la entidad en Chile y en Brasil, y se materializa en múltiples acciones, entre ellas, un aumento de capital por hasta $400.000 millones, de los cuales $240.000 millones han sido ejecutados recientemente.
Destacado: Banco de Bogotá se prepara para recibir a los clientes de Itaú: así será el proceso de migración
Así será el proceso de migración
Por medio de un comunicado, el banco de Grupo Aval informó cómo será el proceso de transición, que empezará con la migración del 31 de julio a las 5:00 p.m. al 1 de agosto a medianoche.
Luego, el domingo 2 de agosto 34 oficinas del Banco de Bogotá estarán abiertas a nivel nacional de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. para atender a los clientes Itaú con prioridad.
Como dato adicional, el banco informó que la tarjeta débito Itaú funcionará hasta el 1 de agosto a medianoche. Por su parte, el cupo disponible (compras + retiros) es del 20 % del saldo al cierre del viernes a las 5:00 p. m. con tope de $2.500.000.
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